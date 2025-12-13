14 Fours, 23 Sixes! ट्वेंटी-२० सामन्यात स्कॉट एडवर्ड्सचं द्विशतक; ८१ चेंडूंत चोपल्या २२९ धावा

Netherlands captain Scott Edwards double century explained: नेदरलँड्सचा कर्णधार स्कॉट एडवर्ड्स याने ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक T20 डिव्हिजन वन क्लेंझो ग्रुप शिल्ड स्पर्धेत एल्टोना स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लबचे प्रतिनिधित्व करताना अचंबित करणारी खेळी केली आहे. त्याने विलियम्स लँडीग एससी क्लबविरुद्ध सलामीला येताना द्विशतक झळकावले. एडवर्ड्सने पहिल्याच षटकात ११ धावा कुटून आपला इरादा स्पष्ट केला. चौथ्या षटकात वेगवान गोलंदाज प्रिन्स चौहानला त्याने सलग तीन चौकार खेचले.. त्याने सलग दोन षटकार खेचून २३ चेंडूंत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. .शतकापासून एक धाव दूर असताना त्याची सलामीवीर लॅचलॅन बँग्ससोबतची भागीदारी संपुष्टात आली. या दोघांनी ११ षटकांत १५० धावा चोपल्या. प्रथम विभागीय स्पर्धा ही अधिकृत ट्वेंटी-२० सामन्यांत मोजली जात नाही, त्यामुळे एडवर्ड्सच्या या शतकाची ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये नोंद झालेली नाही. पण, याचा फार विचार न करता एडवर्ड्सने १७व्या षटकात वैयक्तिक १५० धावा पूर्ण केल्या..Lionel Messi India Tour 2025: चाहत्यांसाठी मेस्सीची १० मिनिटे! पण, तरूणीला फोटो काढण्यासाठी मिळाली २० मिनिटे; कोण आहे Subhashree Ganguly? .त्यानंतर एडवर्ड्सने धावांचा वेग अधिक वाढवला आणि शेवटच्या चार षटकांत त्याने १२ षटकार व २ चौकार लगावले. १६व्या षटकात संघाची धावसंख्या २ बाद २१२ अशी होती. पण, २०व्या षटकात त्यांनी २ बाद ३०४ धावांपर्यंत मजल मारली. एडवर्ड्स ८१ चेंडूंत १४ चौकार व २३ षटकारांसह २२९ धावांवर नाबाद राहिला. त्याने २८२.७१च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी केली..ही अधिकृत ट्वेंटी-२० लढत नसल्याने एडवर्ड्सला युनिव्हर्स बॉस ख्रिस गेलच्या विक्रमावर दावा सांगता नाही आला. एल्टोना १८६ धावांनी हा सामना जिंकला. त्यांनी विलियम्सला ११८ धावांवर गुंडाळले. ट्वेंटी-२०त सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळीचा विक्रम ख्रिस गेलच्या ( नाबाद १७५) नावावर आहे. २०१३ मध्ये RCB कडून खेळताना त्याने हा विक्रम नोंदवला होता. एडवर्ड्सची ट्वेंटी-२०तील सर्वोत्तम धावसंख्या ही ९९ आहे..Scott Edwards Career Statsनेदरलँड्सच्या कर्णधाराने ६९ आंतरराष्ट्रीय वन डे सामन्यांत २१०८ धावा केल्या आहेत. ८२ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० त्याच्या नावावर १२२६ धावा आहेत. याशिवाय त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ७९ सामन्यांत २२७२ धावा व ट्वेंटी-२०त ८८ सामन्यांत १३०६ धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.