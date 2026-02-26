Vaibhav Suryavanshi: वैभव-अर्जुन तेंडुलकरची जोडी चमकली; १४ चौकार, ७ षटकारांचा पाऊस; दोघांचे अर्धशतक

Vaibhav Suryavanshi, Arjun Tendulkar power DY Patil Blue to thrilling win : भारताच्या १९ वर्षांखालील संघातील वर्ल्ड कप विजयाचा नायक वैभव सूर्यवंशी आणि अर्जुन तेंडुलकर यांनी डी वाय पाटील ट्वेंटी-२० स्पर्धेत आक्रमक फटकेबाजी केली. तळेगावच्या डी वाय पाटील मैदानावर डी वाय पाटील ब्लू संघाचे प्रतिनिधित्व करताना या दोघांनी भारतीय नौदलाविरुद्धच्या सामन्यात रोमहर्षक विजय मिळवला. .वैभव सूर्यवंशीने १९ चेंडूंत ६३ धावांची खेळी करताना ७ चौकार व ५ षटकार टोलवले, तर अर्जुनने २९ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकार लगावताना ५५ धावांची नाबाद खेळी केली. भारतीय नौदल संघाने ४ बाद २१९ धावा उभ्या केल्या आणि डी वाय पाटील ब्लू संघाने पाच विकेट्स व पाच चेंडू राखून ५ बाद २२५ धावा केल्या. सर्फराज खान यानेही लक्ष्याचा पाठलाग करताना २७ धावा चोपल्या. भारतीय नौदल संघाकडून कुवार पाठकने ८७ आणि नितीन तनवरने नाबाद ५७ धावांची खेळी केली. त्याला डी वाय पाटील ब्लूकडून वैभव व अर्जुनने उत्तर दिले. भारतीय नौदलाच्या विशाल गौरने ४१ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या..Who is Auqib Nabi? रणजी स्पर्धेत ५५ विकेट्स घेणारा, वेगाचा नवा बादशाह... दिनेश कार्तिकने केले कौतुक; भारतीय संघात तो हवा....दुसऱ्या सामन्यात रूट मोबाईलने सीएजीचे १७२ धावांचे लक्ष्य पाच विकेट्स राखून पार केले. सीएजीकने प्रेरक मांकड ( ४३) व अमन मोजखडे ( ३४) यांच्या खेळीच्या जोरावर ९ बाद १७२ धावांपर्यंत मजल मारली. रूट मोबाईल संघाच्या मोहित अवस्थीने २ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात विराट सिंग ( ८५) व विपराज निगम ( नाबाद ३८) यांनी संघाला १७.२ षटकांत ५ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला..कॅनेरा बँकेने निर्लोनविरुद्ध २१६ धावांचे लक्ष्य पार केले. इशान मुलचंदानी ( ५१) , आर्या देसाई ( ५१) व भुपेन लालवानी ( ४०) यांच्या दमदार फलंदाजीच्या जोरावर निर्लोनने ५ बाद २१६ धावा केल्या. त्यांना कॅनेरा बँकेकडून पराभव पत्करावा लागला. विजेत्या संघाकडून अथर्व तायडेने ६०, एमजी नवीनने ४९ आणि केव्ही सिद्धार्थने नाबाद ३७ धावा केल्या. निर्लोनच्या सौरभ सिंगने तीन विकेट्स घेतल्या..हृदयस्पर्शी Video: फुटबॉल लागून 'SEAGULL' पक्षी कोसळला, खेळाडू त्वरित मदतीला धावला... CPR देऊन वाचवले प्राण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.