Vaibhav Suryavanshi: वैभव-अर्जुन तेंडुलकरची जोडी चमकली; १४ चौकार, ७ षटकारांचा पाऊस; दोघांचे अर्धशतक

Vaibhav Suryavanshi 63 off 19 balls DY Patil T20 Cup: वैभव सूर्यवंशी आणि अर्जुन तेंडुलकर ही जोडी DY पाटील टी-२० स्पर्धेत अक्षरशः धडाकेबाज ठरली. DY Patil T20 Cup मधील सामन्यात DY पाटील ब्लूने इंडियन नेव्हीविरुद्ध रोमांचक विजय मिळवला.
Vaibhav Suryavanshi and Arjun Tendulkar celebrate after their match-winning fifties

Swadesh Ghanekar
Vaibhav Suryavanshi, Arjun Tendulkar power DY Patil Blue to thrilling win : भारताच्या १९ वर्षांखालील संघातील वर्ल्ड कप विजयाचा नायक वैभव सूर्यवंशी आणि अर्जुन तेंडुलकर यांनी डी वाय पाटील ट्वेंटी-२० स्पर्धेत आक्रमक फटकेबाजी केली. तळेगावच्या डी वाय पाटील मैदानावर डी वाय पाटील ब्लू संघाचे प्रतिनिधित्व करताना या दोघांनी भारतीय नौदलाविरुद्धच्या सामन्यात रोमहर्षक विजय मिळवला.

