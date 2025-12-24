Cricket
Vijay Hazare Trophy : वैभव सूर्यवंशीने इतिहास रचला! अवघ्या ३६ चेंडूंत झळकावले शतक; मोडला शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम...
VAIBHAV SURYAVANSHI CREATED HISTORY IN VHT : विजय हजारे ट्रॉफीत वैभव सूर्यवंशीने क्रिकेटविश्वाला थक्क करणारी ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. अवघ्या १४ वर्षांच्या वयात वैभवने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध फक्त ३६ चेंडूंत शतक झळकावत भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात आपले नाव कोरले.
Vijay Hazare Trophy LIVE Updates : विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेला आजपासून सुरुवात झाली आणि रोहित शर्मा व विराट कोहली या दोन स्टार्सचा खेळ कसा होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रोहित २०१८ नंतर प्रथमच या स्पर्धेत मुंबईकडून खेळतोय, तर विराटने १० वर्षानंतर दिल्लीसाठी या स्पर्धेतून पुनरागमन केले आहे. आगामी वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने दोघांसाठी या देशांतर्गत स्पर्धेत खेळणे महत्त्वाचे आहे. रोहित, विराटची चर्चा सुरू असताना तिथे १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Suryavanshi ) धडाकेबाज खेळी केली आहे.