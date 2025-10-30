Cricket

Cricketer Dies: धक्कादायक! T20 सामन्यापूर्वी १७ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरने गमावले प्राण, डोक्याला लागलेला चेंडू

17-year-old Australian cricketer loses life after being struck by ball: मेलबर्नमध्ये सरावादरम्यान चेंडू लागल्याने १७ वर्षीय बेन ऑस्टिनचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेने क्रिकेट वर्तुळात शोक व्यक्त होत आहे.
Ben Austin

Ben Austin

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमध्ये १७ वर्षीय बेन ऑस्टिनच्या निधनाने खळबळ उडाली आहे.

  • नेट्समध्ये सराव करताना चेंडू डोक्याला लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला.

  • फेर्नट्री गली क्रिकेट क्लबने त्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricketer
Australian Cricketer
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com