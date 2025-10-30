Cricketer Dies: धक्कादायक! T20 सामन्यापूर्वी १७ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरने गमावले प्राण, डोक्याला लागलेला चेंडू

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमध्ये १७ वर्षीय बेन ऑस्टिनच्या निधनाने खळबळ उडाली आहे. नेट्समध्ये सराव करताना चेंडू डोक्याला लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला. फेर्नट्री गली क्रिकेट क्लबने त्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे..ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वर्तुळातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. १७ वर्षीय खेळाडूचे डोक्याला चेंडू लागल्याने निधन झाले आहे. खरंतर क्रिकेटमध्ये अशाप्रकारे एखाद्या खेळाडूला जीव गमवावा लागण्याची घटना दुर्मिळ आहे. मात्र ११ वर्षांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियाने फिल ह्युज याला अशाच घटनेमुळे गमावले होते. अशात आता पुन्हा तशी घटना घडल्याने क्रिकेट वर्तुळातून शोक व्यक्त होत आहे..Badminton Player Died: २५ वर्षीय युवक बॅडमिंटन खेळताना अचानक कोसळला, हॉस्पिटलमध्ये नेण्यापूर्वीच मृत्यू; Video आला समोर.बेन ऑस्टिन असं जीव गमावणाऱ्या १७ वर्षीय खेळाडूचे नाव आहे. त्याच्या निधनाबद्दल त्याच्या क्लबने माहिती दिली आहे. समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार मंगळवारी मेलबर्नमध्ये एका टी२० सामन्यापूर्वी बेन ऑस्टिन नेट्समध्ये ऑटोमॅटिक बॉलिंग मशीनवर सराव करत होता. यावेळी चेंडू त्याच्या हेल्मेटवर आदळला. त्याला तो चेंडू डोक्याच्या आणि मानेच्या जवळ लागला. त्यामुळे त्याला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्याची प्रकृती गंभीर होती. त्याच्यावर उपचार झाले, मात्र या उपचारादरम्यान बुधवारी त्याने शेवटचा श्वास घेतला..स्थानिक क्लब फेर्नट्री गली क्रिकेट क्लबने माहिती दिली की 'बेनच्या जाण्याने आम्हाला खूप दु:ख झाले आहे. त्याच्या दुखापतीचा प्रभाव आमच्या संपूर्ण क्रिकेट समुदायावर झाला आहे.' बेन ऑस्टिन हा संघाचा स्टार क्रिकेटपटू आणि कर्णधार होता..Cricketer Died: संघाला जिंकवलं, मात्र जीव गमावला! शेवटचा चेंडू टाकल्यानंतर गोलंदाज अचानक मैदानात कोसळला अन्....दरम्यान, बेन ऑस्टिनच्या निधनाबद्दल क्रिकेटविश्वातून हळहळ व्यक्त होत असून या घटनेमुळे फिल ह्युजेच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत. २०१४ मध्ये शेफिल्ड शिल्ड सामन्यात फिल ह्यूजला सीन ऍबॉटचा चेंडू डोक्याला लागला होता, ज्यामुळे तो मैदानातर कोसळला होता. साधारण तीन दिवसाच्या उपचारानंतर त्याला आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत आणि हेल्मेट वापराबाबत बरीच चर्चा झाली होती. फिल ह्युजपूर्वी १९९८ मध्ये भारताच्या रमण लांबा यांचेही मैदानात क्षेत्ररक्षणादरम्यान चेंडू लागल्याने निधन झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.