IPL 2026 News: दिल्ली कॅपिटल्सच्या ताफ्यात १८ वर्षांचा स्टार दाखल; T20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत पठ्ठ्याने गाजवलेली एक मॅच, आता धमाल येणार

Who is Rehan Ahmed England young spinner IPL signing? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघात महत्त्वाचा बदल पाहायला मिळतोय. त्यांनी इंग्लंडचा १८ वर्षीय फिरकीपटू रेहान अहमदला IPL २०२६ च्या उर्वरित हंगामासाठी करारबद्ध केले आहे. तो इंग्लंडचा सलामीवीर बेन डकेट (Ben Duckett) याचा बदली खेळाडू म्हणून संघात सामील झाला आहे. रेहानला ७५ लाख रुपयांच्या बेस प्राईसवर संघात घेण्यात आले आहे.रेहानची ही आयपीएलमधील पहिलीच वेळ असेल. तो दिल्ली कॅपिटल्सच्या फिरकी विभागात कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि विपराज निगम यांच्यासोबत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. अलीकडेच संपलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध सामन्यात ७ चेंडूत १९ धावांची नाबाद खेळी करून इंग्लंडला विजय मिळवून दिला होता. रेहानने इंग्लंडचे १३ ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व केले असून १५ बळी घेतले आहेत. त्याला बीबीएल आणि द हंड्रेड यांसारख्या इतर जागतिक स्पर्धांमध्ये खेळण्याचाही अनुभव आहे..तो इंग्लंडकडून तिन्ही क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये (कसोटी, वनडे आणि ट्वेंटी-२०) पदार्पण करणारा सर्वात तरुण पुरुष खेळाडू ठरला आहे. १८ वर्षे आणि १२६ दिवस वय असताना त्याने पाकिस्तानविरुद्ध पदार्पण केले. पदार्पणाच्या कसोटीतच एका डावात ५ विकेट्स घेणारा तो जगातील सर्वात तरुण खेळाडू बनला. त्याने मार्च २०२३ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध वनडे आणि टी२० मध्ये पदार्पण केले. वन डे पदार्पणाच्या वेळी त्याचे वय १८ वर्षे २०५ दिवस होते..रेहान हा पाकिस्तानी वंशाचा आहे. त्याचे वडील, नईम अहमद, हे देखील एक क्रिकेटपटू होते आणि २००१ मध्ये पाकिस्तानमधून इंग्लंडला स्थायिक झाले होते. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये लिसेस्टरशायर (Leicestershire) संघाकडून खेळतो. त्याने ५ कसोटीत २२ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर ९ वन डे सामन्यांत १२ विकेट्स त्याच्या नावावर आहे..IPL 2026 सुरू असताना अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जैस्वाल, हे नव्या संघात दाखल; फ्रँचायझींचा डाव.दिल्ली कॅपिटल्सबाबत बोलायचे झाल्यास, ते ६ सामन्यांत ३ विजय मिळवून गुणतालिकेत पाचव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना मागील चार सामन्यांत तीन पराभव पत्करावे लागले आहेत. शनिवारी त्यांना घरच्या मैदानावर पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळावे लागणार आहे.