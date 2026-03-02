IND vs ENG: २ पराभव अन्... ! भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत इंग्लंडविरुद्ध रेकॉर्ड कसा आहे? जाणून घ्या आकडे कोणाच्या बाजूने

India vs England head to head stats in ICC T20 tournaments: भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडचा सामना करणार आहे. जागतिक ट्वेंटी-२० क्रमवारीत अव्वल दोन संघांमधील हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर ५ मार्च रोजी होणार आहे. या सामन्यातील विजेता संघ ८ मार्चला फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातल्या विजेत्या संघासोबत भिडणार आहे. इंग्लंड आणि भारत यांनी या वर्ल्ड कप स्पर्धेत सातपैकी सहा सामने जिंकले आहेत आणि मुंबईत कट्टर सामना पाहायला मिळण्याची अपेक्षा आहे. .ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत भारत-इंग्लंड हे पाचवेळा समोरासमोर आले आहेत आणि त्यापैकी ३ सामने भारताने जिंकले आहेत, तर दोनमध्ये त्यांना हार पत्करावी लागली आहे. २००७ मध्ये भारताने ४ बाद २१८ धावा कुटल्या होत्या आणि ती आतापर्यंतची उभय संघांमधील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. दोन्ही संघांमधील निचांक धावसंख्या ही २००९ मध्ये लॉर्ड्सवर भारताने ५ बाज १५० अशी नोंदवली होती. उभय संघांमधील सर्वात मोठा विजय हा भारताच्या नावावर आहे. त्यांनी २०१२ मध्ये कोलंबोत इंग्लंडवर ९० धावांनी विजय मिळवला होता..IND vs ENG Semi: भारत-इंग्लंड सामना काही कारणास्तव झालाच नाही, तर काय होईल? फायनलला कोण जाईल? राखीव दिवसाचा नियम.भारताला २०२२ च्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडकडून १० विकेट्सने हार पत्करावी लागली होती. तो या संघांमधील सर्वात मोठा फरकाने झालेला पराभव होता. तर २००७ मध्ये भारताने १८ धावांनी इंग्लंडला नमवले होते. तो यांच्यातला सर्वात कमी धावांच्या फरकाने मिळवलेला विजय ठरला. भारताला २००९ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सवर ३ धावांनी हार पत्करावी लागली होती. IND vs ENG यांच्यातल्या या पाच सामन्यांत रोहित शर्माच्या नावावर सर्वाधिक १४८ धावांचा विक्रम आहे. सर्वोत्तम खेळीत विरेंद्र सेहवागने २००७ मध्ये ५२ चेंडूंत ६८ धावा केल्या होत्या..सर्वाधिक २ अर्धशतकांचा विक्रम रोहितच्या नावावर आहे, तर भोपळ्यावर बाद होणारा शिवम दुबे हा एकमेव फलंदाज आहे. युवीने २००७ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ७ षटकार खेचले होते आणि त्यामुळेच तो उभय संघांमध्ये सर्वाधिक ९ षटकार मारणारा फलंदाज आहे. विकेट्सच्या बाबतीत हरभजन सिंग ( ८) अव्वल स्थानी आहे. त्याने २०१२ मध्ये १२ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. गौतम गंभीर व भज्जी यांनी सर्वाधिक ३ झेल टिपले आहेत. सेहवाग आणि गौतम गंभीर यांच्या नावावर इंग्लंड-भारत यांच्यातल्या सामन्यात सर्वाधिक १३६ धावांच्या ( २००७) भागीदारीचा विक्रम आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.