2007 T20 World Cup जिंकणाऱ्या भारतीय खेळाडूंना BCCI ने किती रुपये बक्षीस दिलेलं; युवराजलाही ६ सिक्ससाठी मिळालेलं खास बक्षीस

BCCI’s Historic 2007 World Cup Cash Rewards: बरोबर १९ वर्षांपूर्वी २४ सप्टेंबर २००७ रोजी एमएस धोनीच्या युवा भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेत झालेला पहिला वहिला टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता आणि इतिहास घडवला होता. जोहान्सबर्गला झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ धावांनी पराभूत केलं होतं. त्यामुळे पहिला टी२० वर्ल्ड कप विजेता होण्याचा मान भारताच्या संघाला मिळाला होता. या वर्ल्ड कपने भारतात टी२० क्रिकेटचं एक नवं पर्व सुरू केलं. त्यामुळे हा वर्ल्ड कप खूप खास होता. .T20 World Cup 2007 Video: पहिल्याच सामन्यात दिसली होती थालाची चाणक्यनीती, पाकिस्तानचा बॉल आऊटमध्ये झालेला पोपट.बीसीसीआयने दिलेलं मोठं बक्षीसभारतीय क्रिकेट संघाने अनेकदा मोठ्या स्पर्धा जिंकल्या आहेत. नजीकच्या काळातही जेव्हाही भारताचा महिला किंवा पुरुष संघ मोठी स्पर्धा जिंकला आहे, तेव्हा बीसीसीआने मोठ्या रक्कमेचे बक्षीस जाहीर केले आहेत. पण अनेकांना हे कदाचित माहित नसेल की २००७ मध्येही जेव्हा भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता, तेव्हाही बीसीसीआयने भारतीय संघासाठी मोठी बक्षीस रक्कम जाहीर केली होती.त्यावेळी बीसीसीआयचे अध्यक्ष असलेल्या शरद पवार यांनी त्यावेळी विजेत्या भारतीय संघाला ३ मिलियन अमेरिकन डॉलर (त्यावेळीचे साधारण १२ कोटी रुपये) बक्षीस जाहीर केले होते. याशिवाय युवराज सिंगलाही खास १ कोटीचे बक्षीस जाहीर झाले होते. त्याला ६ षटकारांसाठी हे बक्षीस देण्यात आलं होतं. याशिवाय प्रत्येक सपोर्ट स्टाफ सदस्याला १५ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहेर झाले होते..युवराजचे ६ षटकारयुवराज सिंगने १९ सप्टेंबर २००७ रोजी इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या सामन्यात स्टूअर्ट ब्रॉड विरुद्ध ६ चेंडूत ६ षटकार मारण्याचा कारनामा केला होता. त्याने त्या सामन्यात १२ चेंडूतच अर्धशतक पूर्ण केले होते. अनेक वर्षे हा विक्रम अबाधित होता. त्याच्या याच कामगिरीसाठी त्याला १ कोटी बक्षीस मिळालेलं..राज्य सरकारकडूनही बक्षीसकेवळ बीसीसीआयकडूनच नाही, तर अनेक राज्य सरकारकडूनही विजेत्या संघातील खेळाडूंना बक्षीस देण्यात आले होते. पाकिस्तानविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात शेवटचे षटक टाकणाऱ्या जोगिंदर शर्माला हरियानाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी २१ लाखांचा पुरस्कार दिला होता. तसेच महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी रोहित शर्मा आणि अजित आगरकर यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे बक्षीस दिले होते. तसेच एअर इंडियानेही नोकरीला असलेल्या ६ भारतीय खेळाडूंनाही नियमित प्रक्रियेच्या बाहेर पदोन्नती देण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी विजेत्या संघातील सर्व १५ खेळाडूंना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पुढील ५ वर्षांसाठी अतिरिक्त मोफत विमान प्रवासाची घोषणा केली होती..T20 World Cup 2007 Video: पहिल्याच सामन्यात दिसली होती थालाची चाणक्यनीती, पाकिस्तानचा बॉल आऊटमध्ये झालेला पोपट.ओपन बसमधून मिरवणूकभारतीय संघ जेव्हा २००७ चा टी२० वर्ल्ड कप जिंकून जोहान्सबर्गवरून मुंबईत परतला होता, तेव्हा त्यांची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती. ओपन बसमधून वानखेडे स्टेडियमपर्यंत ही मिरवणूक काढण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.