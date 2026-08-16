ICC 2027 World Cup Date: गांधी जयंतीला सुरू होतोय वर्ल्ड कप अन् फायनल...! नवीन फॉरमॅट, नवीन चुरस; जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

2027 ODI World Cup schedule South Africa Zimbabwe Namibia: २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची रोहित शर्मा व विराट कोहलीच्या चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. वर्ल्ड कप त्यांच्या करिअरमधील शेवटची स्पर्धा असू शकते, परंतु अजूनही रोहितच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या परिस्थितीतही क्रिकेट चाहत्यांना वर्ल्ड कपची उत्सुकता आहे. २०२३ मध्ये फायनलला जाऊन भारताला घरच्या मैदानावर उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. आता दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया व झिम्बाब्वे येथे होणाऱ्या स्पर्धेचे जेतेपद पटकावण्याचं टीम इंडियाचं ध्येय आहे. या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तारखांबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे..Cricbuzz ने दिलेल्या वृत्तानुसार २ ऑक्टोबरला म्हणजेच गांधी जयंतीला या स्पर्धेला सुरूवात होणार आहे. पण, स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या तारखेबद्दल अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा झालेली नाही. पण, शांतता आणि अहिंसेचे पुरस्कर्ते असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या जीवनाचे स्मरण करण्यासाठी ही स्पर्धा २ ऑक्टोबरला सुरू करण्याच्या दिशेने ICC काम करत आहे. गांधी यांचे दक्षिण आफ्रिकेशीही घनिष्ठ संबंध होते. गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत २१ वर्षे घालवली होती..IND vs SL: KL राहुलचा स्वीप शॉट अन् चेंडू आदळला थेट श्रीलंकन खेळाडूच्या हेल्मेटवर; सर्वांच्याच काळजाचा चुकला ठोका!.आयसीसी ही स्पर्धा सुरुवातीला ८ ऑक्टोबरला घेण्याच्या विचारात होती. १ ते ७ ऑक्टोबरला सराव सामन्यांचे आयोजन करण्यात येणार होते. पण, यात काही बदल करण्यात आला आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार ही स्पर्धा २ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल आणि त्याआधी सराव सामने आटपून घेतले जातील. अंतिम सामना २१ नोव्हेंबरला घेण्याचे नियोजन आहे. याचा अर्थ १४ संघांचा समावेश असलेली ही स्पर्धा ५० दिवस चालेल..वर्ल्ड कपचा नवा फॉरमॅटआयसीसीने नुकतेच दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियामधील १२ ठिकाणांची यजमान शहरे म्हणून घोषणा केली. दक्षिण आफ्रिकेतील आठ, झिम्बाब्वेमधील तीन आणि नामिबियाची राजधानी विंडहोक या ठिकाणांची घोषणा करण्यात आली. या स्पर्धेच्या फॉरमॅटमध्ये बदल झाला असून, सर्वात कमी मानांकन असलेले तीन संघ 'सुपर सिरीज' नावाच्या मिनी-लीगमध्ये स्पर्धा करतील. सुपर सिरीजचा विजेता उर्वरित ११ संघांमध्ये सामील होऊन १२ संघांचा संघ तयार होईल, ज्याची दोन गटांमध्ये विभागणी केली जाईल. हे संघ आपापल्या गटांमध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळतील, त्यानंतर सुपर सेव्हन टप्पा, उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना होईल..पात्र ठरलेले संघदक्षिण आफ्रिका , झिम्बाब्वे या सह यजमानांसह भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, इंग्लंड, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे संघ वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी आधीच पात्र ठरले आहेत. उर्वरित चार संघ पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या पात्रता फेरीतून निश्चित केले जातील, ज्यात सह-यजमान नामिबिया, वेस्ट इंडिज आणि आयर्लंडसह १० संघ सहभागी होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.