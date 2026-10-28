Priyanshu Moliya scores unbeaten 321 against Jammu and Kashmir: भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या फलंदाजांची चलती सुरू असल्याचे दिसतेय...शालेय क्रिकेट असो, देशांतर्गत क्रिकेट असो किंवा आंतरराष्ट्रीय सामना... भारताचे फलंदाज आपल्या आक्रमकतेचं प्रदर्शन घडवत आहेत. दिल्लीच्या एका शालेय ट्वेंटी-२०त पठ्ठ्याने तिहेरी शतक झळकावले. तेच रणजी करंडक स्पर्धेतही एका २१ वर्षाच्या पोराचे त्रिशतक पाहायला मिळाले आणि अनेक विक्रमही तुटली. बडोदा संघाकडून खेळणाऱ्या प्रियांशु मोलियाने रणजी करंडक स्पर्धेत मंगळवारी ही अविस्मरणीय खेळी करून संघाला ६१६ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याने या शतकासह ६९ वर्ष जुना विक्रमही मोडला..गतविजेत्या जम्मू-काश्मीर विरुद्धच्या या सामन्यात वडोदराच्या रिलायन्स क्रिकेट स्टेडियमवर धावांचा पाऊस पाहायला मिळाला. ध्रुव पटेल ( २१) व शिवालिक शर्मा ( २९) हे सलामीवीर स्वस्तात माघारी परतले असताना आणि दुसऱ्या बाजूने पडझड सुरू असताना प्रियांशु मैदानावर उभा राहिला. त्याला दिपक हुडा ( ४५) व महेश पिथिया ( १०२) यांच्यासह रसिख धर ( ४७) याची साथ मिळाली. प्रियांशुने ४९२ चेंडूंचा सामना करताना ३२१ धावांची नाबाद खेळी केली. त्यात ३६ चौकार व १ षटकार अशा केवळ ३७ चेंडूंत १५० धावा कुटल्या गेल्या..प्रियांशुची ही खेळी गुजरात राज्याकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये झालेली चौथी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या करणारी ठरली. समित गोहेलच्या ३५९, चेतेश्वर पुजाराच्या ३५२ आणि रवींद्र जडेजाच्या ३३१ धावा, यांचा या विक्रमात समावेश आहे. प्रियांशुने मात्र काल १९४७ मध्ये गुल मोहम्मद यांनी केलेल्या ३१९ धावांचा प्रदीर्घ काळापासूनचा विक्रम मोडला. आता तो रणजी करंडक स्पर्धेत बडोद्याकडून सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या करणारा खेळाडू ठरला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.प्रियांशुने यापूर्वीही देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले आहे. २०२२ मध्ये त्याने बडोदा संघाकडून रणजी करंडक स्पर्धेत पदार्पण केले. १३ वर्षांचा असताना त्याने वडोदरा येथील १४ वर्षांखालील स्पर्धेत ५५६ धावांची नाबाद खेळी केली होती आणि त्यात ९८ चौकार व १ षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या वडिलांनी राजकोट येथे वडोदरा येथे स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला आणि तिथे त्यांनी मोहिंदर लाला अमरनाथ क्रिकेट अकादमीत त्याचा प्रवेश करून दिला. या अकादमीकडून खेळताना त्याने सलग दोन पर्वात ११०० व १५०० धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.