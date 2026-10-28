Cricket

Priyanshu Moliya Triple Century : ३७ चेंडूंत १५० धावा... भारताच्या २१ वर्षीय फलंदाजाचे त्रिशतक, ६९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; चेतेश्वर पुजाराच्या पंक्तीत जाऊन बसला

Priyanshu Moliya breaks Gul Mohammed's 1947 Baroda record: भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये २१ वर्षीय प्रियांशु मोलियाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. बडोद्याकडून खेळताना त्याने जम्मू-काश्मीरविरुद्ध रणजी ट्रॉफी सामन्यात नाबाद ३२१ धावांची खेळी केली.
Priyanshu Moliya Creates History | Ranji Trophy 2026

Priyanshu Moliya Creates History

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Priyanshu Moliya scores unbeaten 321 against Jammu and Kashmir: भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या फलंदाजांची चलती सुरू असल्याचे दिसतेय...शालेय क्रिकेट असो, देशांतर्गत क्रिकेट असो किंवा आंतरराष्ट्रीय सामना... भारताचे फलंदाज आपल्या आक्रमकतेचं प्रदर्शन घडवत आहेत. दिल्लीच्या एका शालेय ट्वेंटी-२०त पठ्ठ्याने तिहेरी शतक झळकावले. तेच रणजी करंडक स्पर्धेतही एका २१ वर्षाच्या पोराचे त्रिशतक पाहायला मिळाले आणि अनेक विक्रमही तुटली. बडोदा संघाकडून खेळणाऱ्या प्रियांशु मोलियाने रणजी करंडक स्पर्धेत मंगळवारी ही अविस्मरणीय खेळी करून संघाला ६१६ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्याने या शतकासह ६९ वर्ष जुना विक्रमही मोडला.

Loading content, please wait...
Jammu And Kashmir
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Ranji Trophy
Baroda
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com