५ सामने, ३० चौकार, २९ षटकार अन् ३५५ धावा... Vaibhav Sooryavanshi ची इंग्लंडमधील कामगिरी भारताला विचार करायला लावणारी..

Why Vaibhav Sooryavanshi deserves Team India debut? आयर्लंडविरुद्धची मालिकेत वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी न देणे, ही भारतीय संघाची चूक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आयर्लंडविरुद्ध भारताच्या फलंदाजांना काही खास करता आले नाही आणि मालिका गमवावी लागली. आता ही चूक सुधारण्याची संधी कर्णधार श्रेयस अय्यर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याकडे आहे. पण, ही दोघं अनुभवी खेळाडूंसह इंग्लंडचा सामना करणार आहेत. अशात वैभव सूर्यवंशीवर अन्याय होत असल्याची भावना तयार होत आहे. त्यात वैभवची इंग्लंड दौऱ्यावरील आकडेवारी समोर आली आहे..इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ आणि १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप गाजवणाऱ्या वैभवची भारताच्या सीनियर संघात निवड झालीय खरी, परंतु त्याला पदार्पणासाठी आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. पण, वैभव यापूर्वी इंग्लंड दौऱ्यावर भारताच्या १९ वर्षांखालील संघासोबत आला आहे आणि त्याने मैदान गाजवले आहे. त्याने इंग्लंडच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध ६ वन डे सामन्यांत २ शतकं व १ अर्धशतकासह १८६.६१ च्या स्ट्राइक रेटने व ८८.३३ च्या सरासरीने ५३० धावा केल्या आहेत..Viral Video: असं कोण वागतं का? वैभव सूर्यवंशीला सराव करताना चेहरा लपवावा लागला... प्रेक्षकांनी नेमकं असं काय केलं? .त्यात त्याने इंग्लंडमध्ये ५ वन डे सामन्यांत ३५५ धावा कुटल्या आहेत. त्यात १ शतक व १ अर्धशतक आहे आणि त्याची सरासरी ७१ इतकी आहे. त्याने वॉर्सेस्टर येथे ५ जुलै २०२५ मध्ये ७८ चेंडूंत १४३ धावांची वादळी खेळी करताना १३ चौकार व १० षटकार खेचले होते. याशिवाय त्याने ४८, ४५, ८६, ३३ अशा खेळी केल्या आहेत आणि त्यात एकूण ३० चौकार व २९ षटकारांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याला इंग्लिश परिस्थिती खेळायला आवडते, हेच दिसून येते. ही आकडेवारी पाहूनही त्याला संधी न दिल्यास चाहत्यांच्या रोषाचा संघ व्यवस्थापनाला सामना करावा लागेल..दरम्यान, वैभवने भारतीय संघाच्या सराव सत्रात जोरदार फटकेबाजी केली. त्याची फलंदाजी पाहण्यासाठी सर्व खेळाडू उभे असल्याचे फोटो व्हायरल झाले. आता वैभवला आज होणाऱ्या पहिल्या ट्वेंटी-२० त संधी मिळते की कर्णधार अय्यर म्हणाला तसा अनुभवी खेळाडूंसह संघ मैदानावर उतरतोय, याची उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.