Vaibhav Sooryavanshi vs Chris Gayle : ख्रिस गेलच्या भरपूर पुढे निघून गेलाय वैभव... ४० सामन्यानंतर पाहा दोघांची आकडेवारी

Vaibhav Sooryavanshi vs Chris Gayle after 40 T20 matches: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी क्रिकेटचे मैदान गाजवतोय... नुकत्याच पार पडलेल्या झिम्बाब्वेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत त्याने ३ सामन्यांत १५१ धावा करताना प्लेअर ऑफ दी सीरिजचा पुरस्कार जिंकला. वैभवने आयपीएल २०२६ मध्ये युनिव्हर्स बॉस ख्रिस गेलचे अनेक विक्रम मोडले आणि आता त्याला गेलचा १७५ धावांचा स्पर्धा विक्रम मोडायचा आहे. पण, सध्याची आकडेवारी पाहिल्या वैभवने विंडीजच्या महान फलंदाजावर कुरघोडी केलेली दिसतेय. वैभवने कारकीर्दित आतापर्यंत ४० ट्वेंटी-२० सामने खेळले आणि गेलच्या सुरुवातीच्या ४० सामन्यांशी त्याच्याशी तुलना केल्या, भारताचा युवा स्टार वरचढ ठरतोय..वैभव व गेल यांच्यातल्या ४० सामन्यानंतरच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास धावांच्या बाबतीतच नव्हे, तर सरासरी, स्ट्राईक रेट, शतकं व अर्धशतकांच्या बाबतीतही वैभव खूप पुढे आहे. पहिल्या ४० ट्वेंटी-२० सामन्यानंतर गेलने ३३.९७ च्या सरासरीने व १३७.२९ च्या स्ट्राईक रेटने ११८९ धावा केल्या होत्या आणि त्यात १ शतक व ७ अर्धशतकांचा समावेश होता. तेच वैभवने ४२.८२ च्या सरासरीने व २१६.३२ च्या स्ट्राईक रेटने १६७० धावा केल्या आहेत आणि त्यात ४ शतकं व ८ अर्धशतकं आहेत..WI vs PAK 1st Test : पाकिस्तानची वाट लागली... २११ धावाही झेपल्या नाही, वेस्ट इंडिजसमोर गार... WTC FInal शर्यतीतून OUT.४० ट्वेंटी-२० सामन्यानंतर वैभवने गेलपेक्षा ४८१ धावा अधिक केल्या आहेत. वैभवने १४ व्या वर्षी आयपीएल खेळण्यास सुरुवात केली आणि पहिल्याच हंगामात त्याने दमदार शतकही ठोकले. १५ वर्षांचा असताना त्याचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण झाले आणि त्याने सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला. वैभवने आतापर्यंत ६ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत ३२.१६ च्या सरासरीने व १८९.२१ च्या स्ट्राईक रेटने १९३ धावा केल्या आहेत आणि त्यात दोन अर्धशतकं आहेत..Vaibhav Sooryavanshi All Records: वैभव सूर्यवंशीने गेल्या वर्षभरात मोडलेत ९ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स! जाणून घ्या एका क्लिकवर.. तुम्हाला यातले किती माहित होते? .प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ८ सामन्यांत २०७ आणि लिस्ट ए क्रिकेटच्या १३ सामन्यांत ५६४ धावा त्याच्या नावावर आहेत. जय हजारे ट्रॉफी २०२५-२५ मध्ये पहिला सामना खेळला आणि त्यात त्याने ८४ चेंडूंत १९० धावांची खेळी केली. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा ( १४ वर्ष व २७२ दिवस) तो युवा फलंदाज ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.