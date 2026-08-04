MS Dhoni: रेसिंग ट्रॅकवर 'माही'चा जलवा! मद्रास सर्कीटवर धोनीने पळवली सुपरबाईक, Video तुफान Viral

MS Dhoni Racing Track Video: भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीचे बाईक प्रेम लपून राहिलेले नाही. त्याला दुचाकी गाड्या चालवायला प्रचंड आवडतं. त्याच्या रांचीच्या फार्महाऊसवर विविध ब्रँडच्या शेकडो दुचाकी त्याच्या गॅरेजमध्ये असून अनेकदा त्यांचा फोटोही व्हायरल झाले आहेत. अनेकदा धोनी एखादी विंटेज गाडी चालवतानाही रांचीच्या रस्त्यांवर दिसतो. पण आता पुन्हा एकदा त्याचं बाईकप्रेम सर्वांसमोर आलं आहे. तो नुकताच चेन्नईजवळील इरुंगट्टुकोट्टाई येथील मद्रास इंटरनॅशनल सर्किटवर सुपरबाईक चालवताना दिसला होता. त्याचा व्हिडिओही प्रचंड व्हायरल होत आहे. .Dhoni - Pant: धोनी चालवत होता गाडी अन् शेजारी बसला होता पंत! कॅप्टनकूलच्या मर्सिडिजमधून एकत्र बाहेर पडतानाचा Video Viral.टीव्हीएस युरोग्रिपने आयोजित केलेल्या एका प्रचार कार्यक्रमात व्यावसायिक भागधारकांशी बोलण्यापूर्वी धोनीने मोटर रेसिंग सर्किटवर वेगवान फेऱ्या मारून प्रमुख मोटरसायकल टायर्सची चाचणी घेतली. याचदरम्यानचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावप धुमाकुळ घालत आहेत..सोशल मीडियावर जो व्हि़डिओ व्हायरल झाला आहे, त्यात धोनी आंतरराष्ट्रीय सर्किटवर गाडी चालवण्याचा थरार अनुभवताना दिसला. त्याने यावेळी कोणतीही कसर न सोडता, पूर्ण वेगात काही हाय-स्पीड लॅप्स पूर्ण केले. मात्र तो पिट लेनमध्ये परत येताच फोटोग्राफर्सनी त्याला घेरले होते.त्यावेळी ४५ वर्षीय धोनी रेसिंग कोर्टवरील आपली कामगिरी संपवून हेल्मेट काढून पिट लेनभोवती जमलेल्या शेकडो उत्साही चाहत्यांना भेटताना दिसला. त्यामुळे त्यांनी त्याच्या नावाचा जल्लोषही केला..दरम्यान, धोनी २०२० मध्येच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला असला तरी त्याने आयपीएलमध्ये खेळले सुरू ठेवले होते. मात्र तो २०२६ आयपीएलमध्ये एकही सामना दुखापतीमुळे खेळला नाही. त्यामुळे आयपीएलमधूनही त्याच्या निवृत्तीची चर्चेला उधाण आले. मात्र धोनीने याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही. धोनी आयपीएल २०२६ मध्ये खेळला नसला, तरी तो चेन्नई सुपर किंग्स संघासोबत होता. मात्र त्याने चेन्नईबाहेरच्या सामन्यांसाठी खूप कमी प्रवास केला होता..जबरदस्त ट्विस्ट... CSK चा नवा कोच कोण? MS Dhoni नव्हे, तर 'हा' भारतीय खेळाडू घेणार फ्लेमिंगची जागा; कल्लाच होणार.आयपीएल २०२६ नंतर धोनी त्याच्या कुटुंबिय आणि मित्रपरिवारासोबत वेळ घावताना दिसला होता. भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा सुरू असताना त्याने काही टी२० आणि वनडे सामन्यांसाठी स्टेडियमवर हजेरीही लावली होती. तसेच काही दिवसांपूर्वी धोनीने भारताचा सध्याचा यष्टीरक्षक रिषभ पंतसोबतही वेळ घालवला होता. दोघे एकत्र फिरतानाही दिसले होते. दरम्यान आता धोनी पुन्हा आयपीएल २०२७ मध्ये खेळताना दिसणार की नाही, याबाबत मात्र अद्यापही कोणतीही माहिती मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.