MS Dhoni - Rishabh Pant Viral Video: भारतीय कसोटी संघाला आता श्रीलंका दौऱ्यावर जायचे आहे, या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतचाही समावेश आहे. पंत गेल्या काही काळापासून फारसा फॉर्ममध्ये दिसलेला नाही. असे असतानाच रिषभ पंत सध्या भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीसोबत वेळ घालवताना दिसत आहे. त्यांचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरल होत आहेत. नुकताच त्यांचा आणखी एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यात धोनी आणि पंत एकत्र गाडीतून जाताना दिसत आहे. .IND vs SL: भारतीय संघाला मोठा धक्का! कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराह बाहेर, कोण घेणार त्याची जागा?.जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, त्यात दिसत आहे की धोनीच्या रांचीच्या फार्महाऊसमधून Mercedes GLE 450 कार बाहेर आली, जी धोनी स्वत: चालवत होता, तसेच त्याच्या शेजारच्या सीटवर रिषभ पंत बसलेला होता. तसेच मागच्या सीटवर काही अन्य लोकंही बसलेली दिसत आहेत. हा व्हिडिओ प्रचंड चर्चेत आहे..खरंतर रिषभ गेल्या काही काळापासून धोनीसोबत असल्याचे दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीच धोनी त्याच्या कुटुंबियांसोबत आणि मित्रपरिवारासोबत इंग्लंडमध्ये होता, त्याने इंग्लंडमधील भारताच्या काही टी२० आणि वनडे सामन्यांसाठी स्टेडियमवर हजेरीही लावली होती. यावेळी त्याच्यासोबत पंत देखील दिसला होता. त्यानंतर आता पंत काही दिवसांपासून रांचीमध्ये असल्याचे समजले आहे. काही दिवसांपूर्वीच झारखंडचा क्रिकेटपटू शाहबाज नदीमनेही धोनी आणि पंतसोबतचा फोटो शेअर केला होता..रिषभ पंतकडे त्याच्या भारतीय संघातील पदार्पणापासूनच धोनीचा वारसदार म्हणून पाहिले जात होते. कारण धोनी जेव्हा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात होता, त्यावेळी पंतचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण झाले होते. त्यांनी काही सामने एकत्रही खेळले. पण तेव्हापासून धोनी आणि पंत यांच्यात मैदानाबाहेरही मैत्रीचे नाते राहिले आहे. ते अनेकदा एकत्र दिसतात..IND vs SL : टीम इंडियासाठी श्रीलंका दौऱ्यातील प्लॅन ऐनवेळी बदलला! ४ दिवसांचा सामना ३ दिवसांतच संपणार.दरम्यान, रिषभ पंत आता भारतीय संघाशी जोडला जाईल, कारण ४ ऑगस्ट रोजी भारताचा कसोटी संघ श्रीलंकेत पोहणार आहे. या दौऱ्यात ७ ते ९ ऑगस्टदरम्यान, भारतीय संघाला सराव सामना खेळायचा आहे, त्यानंतर १५ ऑगस्टपासून गॉलला श्रीलंकेविरुद्ध पहिला कसोटी सामना खेळायचा आहे. त्यानंतर २३ ऑगस्टपासून भारत आणि श्रीलंकेत दुसरा कसोटी सामना होईल. ही कसोटी मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेचा भाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.