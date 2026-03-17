SA vs NZ 2nd T20I : १८ धावांत ५ विकेट्स! दक्षिण आफ्रिकेचा दारूण पराभव, न्यूझीलंडच्या दोन गोलंदाजांनी पूर्ण मॅच फिरवली

Lockie Ferguson Ben Sears bowling performance vs South Africa: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप उप विजेत्या न्यूझीलंड संघाने हॅमिल्टन येथील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत दक्षिण आफ्रिकेवर ६८ धावांनी विजय मिळवून पाच सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. डेव्हॉन कॉनवेच्या अर्धशतकानंतर ल्युकी फर्ग्युसन आणि बेन सीअर्स यांच्या प्रभावी गोलंदाजीच्या जोरावर किवींनी हा विजय साजरा केला. आफ्रिकेने शेवटचे पाच फलंदाज अवघ्या १८ धावांत गमावले. .प्रथम फलंदाजी करताना किवींनी ६ बाद १७५ धावा केल्या. सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे याने ४९ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारासह ६० धावा केल्या. पण, टॉम लॅथम ( ११) व टीम रॉबिन्सन ( १) हे अपयशी ठरले. निक केली ( २१) व कर्णधार मिचेल सँटनर ( २०) यांनाही फार योगदान देता आले नाही. जेम्स निशॅमन ( ८) हाही अपयशी ठरला. कोल मॅकोंची ( १८) व जॉश क्लार्कसन ( २६) यांच्या नाबाद खेळीने संघाला १७५ धावांपर्यंत पोहोचवले..आफ्रिकेकडून वियान मुल्डरने दोन, तर गेराल्ड कोएत्झी, ऑटनेल बार्टमन, केशव महाराज व जॉर्ज लिंडे यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या आफ्रिकेची सुरुवात खराब झाली. वियान मुल्डर ( १६), कोनोर एस्टरहुजेन (८) आणि टॉनी डे झॉर्झी ( १) हे अपयशी ठरले. रुबिन हेर्मन ( १९) व जेसम स्मिथ ( १२) यांनी काही काश संघर्ष केला, परंतु त्यांना निशॅम व सँटनरने टीकू दिले नाही..डिएम फोरेस्टर ( १०) व जॉर्ज लिंडे ( ३३) यांना बाद केल्यानंतर न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी सामना १५.३ षटकांत संपवला. आफ्रिकेचा निम्मा संघ ६७ धावांत तंबूत परतला होता आणि शेवटचे पाच फलंदाज १८ धावांची भर घालून माघारी परतले. ८९ धावांवर सहावी विकेट पडल्यानंतर संपूर्ण संघ १०७ धावांवर तंबूत परतला. फर्ग्युसन व सिअर्स यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. सँटनरने दोन बळी टिपले.