IPL vs ICC : प्रत्येकी ५८ कोटी! दोन खेळाडूंना आयपीएल फ्रँचायझीकडून ऑफर; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याची अट...

Huge Deals to Quit Australian Cricket : इंडियन प्रीमिअर लीग ही जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक ट्वेंटी-२० लीग आहे आणि त्यामुळे या लीगमध्ये खेळण्यासाठी जगभरातील चाहते उत्साही असतात.. या लीगसाठी जेव्हा खेळाडूंचा लिलाव होतो, तेव्हा कोट्यवंधीचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाला आहे.. दिवसाला ५०० ते ६०० कोटींची उलाढाल होते. त्यामुळेच बरेच क्रिकेटपटू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटकडे पाठ फिरवून IPL खेळणे पसंत करत आहेत. आता तर आयपीएल फ्रँचायझीकडून ऑस्ट्रेलियाच्या दोन खेळाडूंना प्रत्येकी ५८ कोटींची ऑफर दिली गेली आहे. .ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्स व ट्रॅव्हिस हेड या दोन खेळाडूंना आयपीएल फ्रँचायझीकडून मोठ्या रकमेची ऑफर दिली गेली आहे. Age ने दिलेल्या वृत्तानुसार आयपीएल फ्रँचायझीने कमिन्स व हेड यांना वार्षिक ५८.२ कोटींची ऑफर दिली आहे. या फ्रँचायझींचे संघ जगभरातील अनेक लीगमध्ये आहेत आणि त्या संघाकडून खेळण्यासाठी ही ऑफर आहे. पण, त्यासाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. .या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार कमिन्स व हेड यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, आयपीएल फ्रँचायझी आता बिग बॅश लीगमध्येही गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने तयारी करत आहे. बिग बॅश लीगमधील खेळाडूंच्या पगारात वाढ होण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकीचे प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. या संदर्भात क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, राज्य संघटना आणि खेळाडूंच्या संघटनांसोबत चर्चा सुरू आहेत. पण, अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. .How Much Pat Cummins Earns From IPL?सनरायझर्स हैदराबादने ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सला १८ कोटींमध्ये आपल्या ताफ्यात कायम ठेवले. त्याला आयपीएल २०२४ च्या लिलावात फ्रँचायझीने २०.५ कोटींत करारबद्ध केले होते. पण, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटकडून प्रती वर्ष कमिन्सला ८.७४ कोटी पगार मिळतो. कमिन्स हा कसोटी व वन डे संघाचा कर्णधार आहे आणि त्याची वर्षाला जवळपास १७.४८ कोटी कमाई होते. तेच ट्रॅव्हिस हेडला आयपीएल फ्रँचायझी SRH कडून ६.८ कोटी दिले जात आहेत. .फॉर्म्युला वन ड्रायव्हर ऑस्कर पियास्त्री हा सर्वाधिक मानधन घेणारा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू ठरला आहे. मॅक्लारेन संघाकडून त्याला तब्बल ४० मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतकं मानधन मिळतं. त्याच्या पाठोपाठ एनबीए स्टार जॉश गिडी याचा क्रमांक लागतो, जो दरवर्षी सुमारे ३८ मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमावतो. तर एनएफएल खेळाडू जॉर्डन मायलाटा हा ३४ मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलरच्या मानधनासह या यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे.