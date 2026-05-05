IPL 2026 Point Table: संजू सॅमसनची मॅच विनिंग खेळी! ७ चौकार, ६ षटकारासह ८७ धावा; चेन्नई प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम, दिल्लीचं काय?

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Marathi Update : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सने प्ले ऑफचे आव्हान कायम राखले. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसन ( Sanju Samson) याने मॅच विनिंग खेळी केली. CSK ने या विजयासह IPL 2026 Point Table मधील आपले सहावे स्थान मजबूत केले आहे, तर दिल्लीचा पुढील मार्ग खडतर झाला आहे. दिल्लीचा १० सामन्यांतील हा सहावा पराभव ठरला आणि ते ८ गुणांसह सातव्या क्रमांकावर कायम आहेत. त्यांना उर्वरीत ४ सामने जिंकून १६ गुणांपर्यंत पोहोचता येईल, परंतु प्ले ऑफसाठी त्यांना अन्य संघांवर अवलंबून रहावे लागेल. .पथूम निसंका ( १९) व लोकेश राहुल ( १२) या सलामीवीरांसह नितीश राणा ( १५), करुण नायर ( १३) व कर्णधार अक्षर पटेल ( २) यांना माघारी पाठवून दिल्लीची अवस्था ५ बाद ६९ अशी केल्यानंतरही चेन्नईला प्रत्युत्तर मिळाले. त्रिस्तान स्तब्सने मिळालेल्या जीवदानाचा फायदा उचलत ३१ चेंडूंत ३८ धावांची खेळी करून समीर रिझवीसह अर्धशतकी भागीदारी केली. समीरने २४ चेंडूंत नाबाद ४० धावा करून दिल्लीला ७ बाद १५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. १ ते १५ षटकांत दिल्लीची धावगती ६.३०च्या सरासरीने होती, तिच १६ ते २० षटकांत ११.६ इतकी वाढली..DC vs CSK Live: हिटविकेट अन् झेलही! Nitish Rana ची विकेट पाहून सारे चक्रावले... चर्चा रंगली, पण सत्य काही वेगळेच...Video .स्तब्स व रिझवी यांची ६५ धावांची भागीदारी ही DC कडून CSK विरुद्ध सहाव्या किंवा त्याहून खालच्या क्रमांकासाठी झालेली संयुक्त सर्वोत्तम ठरली. २०१८ मध्ये विजय शंकर व हर्षल पटेल यांनी नाबाद ६५ धावा जोडल्या होत्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना CSK ची सुरूवात काही खास झाली नाही. ऋतुराज ६ धावांवर लुंगी एनगिडीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. सहाव्या षटकात संजू सॅमसननेही एनगिडीच्या गोलंदाजीवर उत्तुंग फटका मारला आणि आशुतोष शर्माने झेल टिपण्यासाठी स्वतःला झोकून दिले. पण, त्याचा प्रयत्न थोडक्यात फसला..CSK ने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ४४ धावा केल्या. संजूने सहाव्या षटकात दोन खणखणीत षटकात खेचून १६ धावा जोडल्या. त्यानंतर गोलंदाजीला आलेल्या अक्षर पटेलने दिल्ली विकेट मिळवून दिली. लोकेश राहुलच्या चपळ स्टम्पिंगमुळे उर्विल पटेल ( १७) बाद झाला. पण, संजू सॅमसन मैदानावर उभा राहिला आणि ३२ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याला कार्तिक शर्माची साथ मिळाली आणि दोघांनी संघाला ८ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. .संजू व कार्तिक यांनी ६६ चेंडूंत ११४ धावांची नाबाद भागीदारी केली. संजू ५२ चेंडूंत ७ चौकार व ६ षटकारांसह ८७ धावांवर नाबाद राहिला, तर कार्तिकने ३१ चेंडूंत ४१ धावांची नाबाद खेळी केली. चेन्नईने १७.२ षटकांत २ बाद १५९ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.