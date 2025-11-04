Video: 'फक्त ७ तास...' टीम इंडियाच्या खऱ्या कबीर खानचा फायनलआधी स्पेशल मेसेज अन् विश्वविजयानंतर रोहितप्रमाणे मैदानात रोवला तिरंगा

अमोल मुजूमदार यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघाला वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यापूर्वी प्रेरित करणारा संदेश दिला होता. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ जिंकला. मुजूमदार यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यांना खऱ्या आयुष्यातील कबीर खान मानले जात आहे..'चक दे इंडिया' हा हिंदी चित्रपट अनेकांनी पाहिला असेल. त्यातील भारताच्या महिला हॉकी संघाचा प्रशिक्षक असलेल्या कबीर खानचा तो '७० मिनिट्स'वाला संदेशही आठलत असेलच किंवा आपल्यापैकी अनेकांनी किमान रिलमध्ये तरी चित्रपटातील हा सीन अनेकांनी पाहिला असेल. पण अगदी तसेच साम्य असणारी खरीखुरी घटना रविवारी घडली. भारतीय महिला क्रिकेट संघाला प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार यांनी रविवारी (२ नोव्हेंबर) नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यापूर्वी प्रेरणादायी संदेश दिला होता, ज्याचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे. तसेच या व्हिडिओनंतर अमोल मुजूमदार हे खऱ्या आयुष्यातील कबीर खान असल्याच्या भावनाही व्यक्त होत आहेत. .Amol Muzumdar: भारतासाठी खेळण्याची संधी मिळाली नाही, पण आता World Cup विजेता कोच; महिला संघाच्या यशामागचा हिरो.रविवारी भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळण्यापूर्वी अमोल मुजूमदार यांनी दिलेल्या संदेशाचा व्हिडिओ आयसीसीने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यामध्ये दिसले की भारतीय संघ गोलाकार उभे असताना मुजूमदार म्हणाले, 'पुढचे सात तास, आपण सगळा गोंधळ बाजूला ठेवू, सगळा गोंधळ आपल्या आयुष्यातून बाजूला करू. आपला स्वत:चा एक बबल आपण इथे तयार करून. फक्त सात तासांसाठी आपला हा बबल असेल, त्यात आपण प्रवेश करू आणि आपण आपली स्वत:ची कहाणी लिहू. आता कोणताही बाहेरची कथा नसेल, ही कथा आपण लियायची आहे. तुम्ही स्वत:ची कथा लिहिणार आहात. त्यामुळे चला या बबलमध्ये पुढचे सात तास राहू. चला इतिहास घडवूया.'.मुजूमदार यांनी भारतीय संघाला प्रेरीत करतानाचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यावर बऱ्याच प्रतिक्रियाही आल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ११ हजारांहून अधिक धावा करूनही त्यांना भारतीय संघात स्थान मिळाले नव्हते, मुजूमदार यांच्या कारकिर्दीत नेहमीच त्यांना संधीसाठी प्रतिक्षा करावी लागली. मात्र आता भारतीय महिला संघाचा प्रशिक्षक म्हणून त्यांचे वर्ल्डकप जिंकण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे..Women's World Cup Team: वर्ल्ड कपच्या सर्वोत्तम संघात हरमनप्रीत कौरला स्थान नाही; भारताच्या तीन खेळाडूंची निवड, कॅप्टन कोण?.मैदानात रोवला झेंडादरम्यान, २०२४ मध्ये जेव्हा भारतीय पुरुष संघाने टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकली होती, तेव्हा बार्बाडोसच्या मैदानात तत्कालीन कर्णधार रोहित शर्माने मैदानात भारताचा तिरंगा रोवला होता. त्याचप्रमाणे अमोल मुजूमदार यांनी जेव्हा भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकला, तेव्हा डीवाय पाटील स्टेडियमवर तिरंगा रोवला होता. या घटनेचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल झाला आहे..रविवारी वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघाने दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत केले होते. अंतिम सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार शफाली वर्माने पटकावला, तर वर्ल्ड कपमधील सर्वोत्तम खेळाडू दीप्ती शर्मा ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.