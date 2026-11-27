Sameer Rizvi scores unbeaten 100 off 46 balls against Mizoram: मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवारी रात्री अविश्वसनीय सामना पाहायला मिळाला.. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील मिझोराम विरुद्ध उत्तर प्रदेश लढतीने क्रिकेट चाहत्यांना खिळवून ठेवले. मिझोरामने विजयासाठी ठेवलेल्या १५० धावांचा पाठलाग करताना उत्तर प्रदेशची अवस्था ३ बाद ५ धावा अशी झाली होती. या परिस्थितीत दिल्ली कॅपटिल्सचे प्रतिनिधित्व करणारा २२ वर्षीत समीर रिझवी मैदानावर उभा राहिला. त्याने नाबाद शतकी खेळी करून संघाला एकहाती विजय मिळवून दिला..न्यूझीलंड दौऱ्यावरून मायदेशात परतलेल्या कुलदीप यादवने दोन विकेट्स घेऊन मिझोरामला धक्के दिले. कुलदीपने मनेंद्र सिंग ( ५६) व जोसेफ लाल्थाखुमा ( ३५) या सेट फलंदाज बाद करून उत्तर प्रदेशला मोठे यश मिळवून दिले. या दोघांव्यतिरित्क मिझोरामसाठी जेहू अँडरसनने ( ३२) चांगली खेळी केली. कार्तिक यादव, अभिनंदन सिंग, कार्तिक त्यागी व प्रशांत वीर यांनीही प्रत्येकी १ बळी टिपला आणि मिझोरामला ६ बाद १४९ धावांवर समाधान मानण्यास भाग पाडले..IND vs NZ 2nd Test Live: स्टम्प उडतोय, स्पष्ट दिसतंय... तरीही टॉम लॅथमला अम्पायरने वाचवले; जसप्रीत बुमराहने पाचव्या चेंडूवर दिलेला धक्का, मग काय घडलं?.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या उत्तर प्रदेशला जलदगती गोलंदाज कुलदीप यादवने दोन धक्के दिले आणि त्यांची अवस्था ३ बाद ५ धावा अशी केली. यूपीने पहिल्या तीन षटकांत ३ विकेट्स गमावल्यानंतर समीर रिझवी मैदानावर आला. त्याने प्रियाम गर्गसह ( १८) डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ऑमोमाच्या कॉट अँड बोल्डने ही जोडी तोडली. रिझवी मिझोरामच्या गोलंदाजांवर तुटून पडला. प्रशांत वीरसोबतच्या ११० धावांच्या भागीदारीत रिझवीने मोठा वाटा उचलला..Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारचा एका धावेवर त्रिफळा, संघाने ५ चेंडूंत गमावल्या ३ विकेट्स; तरीही जिंकले, कोणी मॅच फिरवली? .रिझवीने ४६ चेंडूंत ६ चौकार व ९ षटकार खेचून नाबाद १०० धावा केल्या. त्याने षटकार खेचून शतक पूर्ण केले आणि संघाच्या विजयावरही शिक्कामोर्तब केले. प्रशांत वीर २७ धावांवर नाबाद राहिला आणि यूपीने १६.४ षटकांत ४ बाद १५२ धावा करून विजय निश्चित केला..समीर रिझवीने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ५८ सामन्यांत १ शतक व ७ अर्धशतकांसह १३६२ धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्ये त्याने चेन्नई सुपर किंग्सकडून ८ सामन्यांत ५१ धावा केल्या. आयपीएल २०२५ मध्ये तो दिल्ली कॅपिटल्सच्या ताफ्यात दाखल झाला आणि त्या पर्वात ५ सामन्यांत १२१ धावा केल्या. आयपीएल २०२६ मध्ये ११ सामन्यांत २५२ धावा त्याच्या नावावर आहेत आणि ९० धावांची सर्वोत्तम खेळी त्याने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.