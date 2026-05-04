मला दाखव, काय लिहिले आहेस? Raghu Sharma ने विकेट घेताच खिशातून पेपर काढला, सूर्यकुमार यादव वाचायला गेला; भावनिक संदेश...

What was written on Raghu Sharma paper celebration IPL? लखनौ सुपर जायंट्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सोमवारी झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्ससमोर २२९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, एडन मार्करम व हिंमत सिंग हे फलंदाज LSG कडून चमकले. पण, पहिल्या १० षटकांत १४१ धावा करूनही शेवट्चाय १० षटकांत त्यांना ८७ धावाच करता आल्या. .MI च्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि यात महत्त्वाचा वाटा रघु शर्माने उचलला. त्याने ४ षटकांत ३६ धावा देत १ विकेट घेतली. याच विकेटनंतर त्याने खिशातून एक पेपर काढला आणि प्रेक्षकांच्या दिशेने दाखवला. पण, यावेळी कर्णधार सूर्यकुमार यादवची ( Suryakumar Yadav) ची पेपरवर काय लिहिलंय हे वाचण्यासाठीची धडपड पाहण्यासारखी होती..Why Hardik Pandya Not Playing Today? हार्दिक MI vs LSG सामना का खेळत नाही? मुंबई इंडियन्सने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स; गर्लफ्रेंड कल्चर बंद होणार असल्याने झालाय का नाराज? .जॉश इंग्लिस ५ चेंडूंत १३ धावांवर माघारी परतल्यानंतर मार्श व पूरन या जोडीने ९२ धावा जोडल्या. पूरनने २१ चेंडूंत १ चौकार व ८ षटकारांसह ६३ धावांची वादळी खेळी केली. मार्शनेही २५ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४४ धावांवर बाद झाला. कॉर्बिन बॉशने एकाच षटकात या दोघांना माघारी पाठवले. त्यानंतर LSG ला अपेक्षित धावसंख्या करता आल्या नाहीत. रिषभ पंत १५ धावांवर, तर अक्षत रघुवंशी ११ धावांवर माघारी परतला. रघु शर्माने अक्षतला कॉट अँड बोल्ड केले. त्यानंतर त्याने खिशातून एक पेपर काढला. .काय लिहिलं होतं त्यावर?रघू शर्माने त्या पेपरवर मुंबई इंडियन्सचे आभार मानणारे शब्द लिहिले होते. त्याने लिहिले की, अत्यंत वेदनादायी अशी १५ वर्षे... गुरुदेवांच्या कृपेने आज संपुष्टात आली. मला ही संधी दिल्याबद्दल 'मुंबई इंडियन्स'चे आभार. सदैव ऋणी राहीन.जय श्री राम. ( Who is Raghu Sharma? मुंबई इंडियन्सने क्रीडा आहारतज्ज्ञ अन् ट्रेनरला दिली पदार्पणाची संधी; CSK विरुद्ध प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणार ).एडन मार्करवने २५ चेंडूंत ३१ व हिंमत सिंगने ३१ चेंडूंत ४० धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ५ बाद २२८ धावांपर्यंत पोहोचवले. जसप्रीत ( ०-४५) व दीपक चहर ( ०-४३) या दोन्ही प्रमुख गोलंदाजांना विकेट मिळाली नाही. कॉर्बिनने २ षटकांत २० धावा देत २ विकेट्स घेतल्या, तर अल्लाह गजनफर ( १-५०), विल जॅक्स ( १-३४) व रघु ( १-३६) यांना एक बळी टिपला.