मोहसिन नक्वींना पाकिस्तानचा पंतप्रधान कोण, हेच माहित नाही अन् चालले T20 World Cup वर बहिष्कार टाकायला! चोप्राने उडवली खिल्ली

Aakash Chopra reaction on Mohsin Naqvi controversy: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी सोमवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरिफ यांची इस्लामाबाद येथे भेट घेतली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बांगलादेशच्या हकालपट्टीनंतर पाकिस्ताननेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनीही भारत-श्रीलंका येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. याच संदर्भात नक्वी यांनी काल शरिफ यांची भेट घेतली आणि येत्या शुक्रवारपर्यंत अंतिम निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. पण, ही माहिती देताना नक्वी यांची खूप मोठी चूक केली आणि भारताचा माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रा याने ती चूक पकडली..नक्वी यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये शेहबाज शरीफ यांच्याऐवजी नवाज शरीफ यांच्याशी बैठक झाल्याचे लिहिले. "पंतप्रधान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यांच्याशी सकारात्मक बैठक झाली. त्यांना आयसीसी प्रकरणाची माहिती दिली आणि त्यांनी सर्व पर्याय समोर ठेवून तो सोडवण्याचे निर्देश दिले. अंतिम निर्णय शुक्रवारी किंवा पुढील सोमवारी घेतला जाईल यावर एकमत झाले," असे नक्वी यांनी ट्विट केले.. नवाझ शरीफ यांनी जून २०१३ ते जुलै २०१७ पर्यंत पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले होते आणि सध्या त्यांचे धाकटे भाऊ शेहबाज पाकिस्तानचे पंतप्रधान आहेत. माजी भारतीय क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने X वर एक पोस्ट शेअर केली ज्याद्वारे त्याने नक्वी यांची खिल्ली उडवली..कोलंबो येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताविरुद्ध पाकिस्तानच्या सहभागाला पाकिस्तान सरकारने मान्यता दिली आहे. सोमवारी इस्लामाबाद येथे पीसीबीचे अध्यक्ष नक्वी आणि पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पीसीबीचे अध्यक्ष नक्वी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की अंतिम निर्णय शुक्रवार किंवा सोमवारपर्यंत जाहीर केला जाईल, परंतु सूत्रांनी आयएएनएसला सांगितले की पाकिस्तान वर्ल्ड कप मध्ये भारताविरुद्ध खेळेल..नवीन ट्विस्ट! पाकिस्तानचा डाव त्यांच्यावरच उलटणार; बांगलादेश T20 World Cup मध्ये परतणार, जय शाह करेक्ट कार्यक्रम करणार."पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानांना आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या सद्यस्थितीबद्दल सविस्तर माहिती दिली," असे एका सूत्राने आयएएनएसला सांगितले. सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात येण्यास नकार दिल्यानंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या वेळापत्रकात स्कॉटलंडने बांगलादेशची जागा घेतली आहे..