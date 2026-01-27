Cricket

मोहसिन नक्वींना पाकिस्तानचा पंतप्रधान कोण, हेच माहित नाही अन् चालले T20 World Cup वर बहिष्कार टाकायला! चोप्राने उडवली खिल्ली

Mohsin Naqvi trolled for wrong Pakistan PM name: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे प्रमुख मोहसिन नक्वी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा करणाऱ्या नक्वींना पाकिस्तानचा सध्याचा पंतप्रधान कोण आहे, हेच माहित नसल्याचे समोर आले आहे.
Swadesh Ghanekar
Aakash Chopra reaction on Mohsin Naqvi controversy: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी सोमवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरिफ यांची इस्लामाबाद येथे भेट घेतली. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बांगलादेशच्या हकालपट्टीनंतर पाकिस्ताननेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनीही भारत-श्रीलंका येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. याच संदर्भात नक्वी यांनी काल शरिफ यांची भेट घेतली आणि येत्या शुक्रवारपर्यंत अंतिम निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. पण, ही माहिती देताना नक्वी यांची खूप मोठी चूक केली आणि भारताचा माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रा याने ती चूक पकडली.

