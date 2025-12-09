IND vs SA 1st T20I : संजू सॅमसन, कुलदीप यादव यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नाही जागा; पहिल्या ट्वेंटी-२० साठी निवडला भारतीय संघ

IND vs SA T20I match preview and squad discussion: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आजपासून पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. कटक येथे हा सामना सायंकाळी ७:३० वाजल्यापासून सुरू होईल. २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारताकडे फक्त १० सामने आहेत आणि त्यामुळे संघात फार अदलाबदल करण्याचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा कोणताच इरादा नाही. त्याने हे काल पत्रकार परिषदेतही स्पष्ट केले. त्यामुळे संजू सॅमसन ( Sanju Samson) याच्या समावेशाबद्दल शंका आहेच. त्यात माजी भारतीय खेळाडूनेही आजच्या सामन्यासाठी निवडलेल्या प्लेइंग इलेव्हनमधून संदू व कुलदीप यादव यांना बाहेर ठेवले आहे..भारताविरुद्ध सर्वाधिक ट्वेंटी-२० सामने जिंकण्याचा पराक्रम करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेला एका विजयाची गरडज आहे. सध्या ते ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड यांच्या १२ विजयांच्या विक्रमाच्या बरोबरीत आहेत. जसप्रीत बुमराह व हार्दिक पांड्या यांना ट्वेंटी-२०त १०० विकेट्सचा टप्पा गाठण्यासाठी अनुक्रमे १ व २ बळी टिपावे लागणार आहेत. भारताकडून अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक १०५ विकेट्स घेतल्या आहेत. तिलक वर्मा ( ९९६) व संजू सॅमसन ( ९९५) हे आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त १००० धावांच्या जवळ पोहोचले आहेत..IPL 2026 Auction : राहतो ऑस्ट्रेलियात, लिलावात भारतीय खेळाडू म्हणून नाव नोंदवलंय... शुभमन गिल, अभिषेक, अर्शदीप यांच्याशी कनेक्शन; कोण आहे निखिल चौधरी?.पण, या सामन्यासाठी माजी खेळाडू आकाश चोप्राने ( Aakash Chopra) निवडलेल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संजू नाही. तो म्हणाला, अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल, हे दोघंही उपलब्ध आहेत आणि त्यामुळे या दोन मित्रांना सलामीला जायला हवे. तिसऱ्या क्रमांकावर सूर्यकुमार यादव, चौथ्या क्रमांकावर तिलक वर्माला मी निवडेन. हार्दिक पांड्या भारताचा प्रमुख खेळाडू आहे आणि तो पुनरागमन करतोय. मी त्याला पाचव्या क्रमांकावर खेळवणार....हार्दिकला पाचव्या क्रमांकावर ठेवल्याने अक्षर पटेलसाठी वरच्या क्रमांकावर जागा बनणार नाही. सहाव्या व सातव्या क्रमांकावर मी शिवम दुबे व जितेश शर्मा यांची निवड करेन. मग आठव्या क्रमांकावर अक्षरला ठेवणार. सातव्या क्रमांकावर माझ्याकडे फलंदाज असल्याने अक्षरला वरच्या क्रमांकावर ठेवूच शतक नाही आणि लेफ्ट-राईटचा विषयच येत नाही. कारण, अभिषेक, तिलक व शिवम हे फलंदाज आहेतच, हेही त्याने स्पष्ट केले..IPL Auction 2026 : मोठा ट्विस्ट! १३५५ पैकी १००५ खेळाडू लिलावापूर्वीच झाले OUT; स्टार खेळाडूसह ३५ जणांची शेवटच्या क्षणी एन्ट्री .तो पुढे म्हणाला, जलदगती गोलंदाजी विभागात जसप्रीत बुमराह व अर्शदीप सिंग यांना मी खेळवणार. अशा परिस्थितीत फिरकीपटूसाठी कुलदीप यादव व वरुण चक्रवर्थी यापैकी एकच खेळू शकतो. हार्दिक संघात असला तरी मी एका जलदगती गोलंदाजासह नाही खेळणार, कारण बाराबातीमध्ये दव खूप महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे मी वरुणची निवड करेन... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.