U19 World Cup: पाकिस्तानच्या युवा टीमवर फिक्सिंगचा भारतीय क्रिकेटरडून आधी आरोप अन् मग अचानक माघार, नेमकं काय घडलं?

Aakash Chopra's U-Turn on Pakistan U19 NRR Tactics: १९ वर्षांखालील विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत पाकिस्तानने स्कॉटलंडला स्पर्धेबाहेर काढण्यासाठी आणि झिम्बाब्वेला जीवदान देण्यासाठी जाणीवपूर्वक संथ फलंदाजी केली, ज्यामुळे स्पर्धेतील समीकरणे जाणीवपूर्वक बदलल्यामुळे पाकिस्तान संघाच्या (U19 Pakistan Team) वृत्तीवर सोशल मीडियावर टीका होत आहे. भारताचे माजी खेळाडू आणि सध्याचे प्रसिद्ध समालोचक आकाश चोप्रा (Aakash Chopra) यांनी हा तर जवळपास फिक्सिंगचा प्रकार असल्याचे म्हटले. मात्र यामागील कारण स्पष्ट होताच त्यांनी हा आरोप मागे घेतला आहे. विजय निश्चित असताना कोणी किती वेगात किंवा संथ फलंदाजी करावी, असा कोणताही नियम नाही, परंतु एखाद्या संघाला बाहेर काढण्यासाठी आणि दुसऱ्या संघासाठी मार्ग मोकळा करणे हा फिक्सिंगचाच प्रकार असल्याचे आकाश चोप्रा यांनी आधी म्हटले होते. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या झिम्बाब्वेचा डाव ३५.५ षटकांत १२८ धावांतच संपुष्टात आला. सुपर सिक्समधील स्थान निश्चित असलेल्या पाकिस्तानने या नाममात्र आव्हानासमोर १०.५ षटकांत २ बाद ६८ अशी सुरुवातही केली होती. त्या वेळी त्यांना विजयासाठी केवळ ६० धावांची गरज होती, परंतु या धावांसाठी त्यांनी १६ षटके (९६ चेंडू) खर्ची घातली..पाकिस्तानकडून ११.१ षटकांत चौकार मारला, त्या वेळी दोन बाद ७२ अशा स्थितीत त्यांची सरासरी ६.१८ होती आणि आवश्यक धावांची सरासरी १.५६ अशी होती, परंतु त्यानंतर पुढील १६ व्या षटकांपर्यंत प्रत्येक षटकांत एक, दोन धावाच ते ठरवून काढत होते. एकही चौकार किंवा षटकार मारण्यात आला नाही.२६ व्या षटकांत झिम्बाब्वेची निव्वल सरासरी स्कॉटलंडपेक्षा सरस होताच (-२.९१६) आणि त्यांचे सुपर सिक्समधील स्थान निश्चित झाले. यानंतर पाकिस्तानकडून पुढच्या षटकातील सलग दोन चेंडूवर दोन षटकार मारण्यात आले..सुपर सिक्स फेरीचा विचार करून या गोष्टी करण्यात आल्या होत्या. सुपर सिक्समध्ये संघ त्यांच्या साखळी फेरीतील गटातून पात्र ठरलेल्या संघांविरूद्धच्या सामन्यांचे गुण आणि नेट रन रेट पुढे नेणार आहेत. अशात पाकिस्तानला झिम्बाब्वेच्या तुलनेत स्कॉटलंडविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी काहीशी झुंज द्यावी लागली होती. त्यामुळे जर स्कॉटलंड सुपर सिक्ससाठी पात्र ठरले असते, तर त्यांच्यासोबतच्या विजयाचा नेट रन रेट पाकिस्तानला सुपर सिक्समध्ये पुढे न्यावा लागला असता, पण आता झिम्बाब्वेला पात्र ठरवण्यासाठी मदत केल्याने पाकिस्तानकडे चांगला नेट रन रेट आहे. त्यामुळे त्याचा सुपर सिक्समध्ये त्यांना फायदा मिळू शकतो. पाकिस्तानने स्कॉटलंड विरुद्ध १८८ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी ४३.१ षटके फलंदाजी केली होती. त्यांनी त्या सामन्यात ४१ चेंडू आणि ६ विकेट्स राखून विजय मिळवला होता..नेट रनरेटचं गणित लक्षात येताच आकाश चोप्रा यांनी त्यांची चूक मान्य केली असून आधी केलेल्या आरोपांची पोस्ट डिलीट केली आहे. त्याने चूक मान्य करताना ट्वीटमध्ये लिहिले आहे की पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालीला संघाने मुद्दाम संथ गतीने फलंदाजी केल्यामागचा माझा संदर्भ चुकला. या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत सुपर सिक्समध्ये फक्त पात्र ठरलेल्या संघांविरुद्धचाच नेट रन रेट पुढे नेला जातो. पाकिस्तानचा स्कॉटलंडविरुद्धचा विजयाचा फरक झिम्बाब्वेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे स्कॉटलंडपेक्षा झिम्बाब्वे पात्र ठरल्यास पाकिस्तानचा नेट रन रेट अधिक चांगला राहिला असता. त्यामुळे त्यांनी झिम्बाब्वेला पात्र ठरू दिले. त्यामुळे मी आधीची पोस्ट डिलिट केली. या संदर्भ माझ्या लक्षात आणून देण्याबद्दल धन्यवाद.'.पाकिस्तान साखळी फेरीत सी ग्रुपमध्ये असून ३ पैकी २ सामन्यांतील विजयासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंड तिन्ही विजयांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. झिम्बाब्वे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत, तर स्कॉटलंट चौथ्या क्रमांकावर राहिले.