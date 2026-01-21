Cricket

U19 WORLD CUP : १८ चौकार, ८ षटकार! इंग्लंडच्या बेन मायेसने रेकार्ड नोंदवला! वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम मोडला

Ben Mayes breaks Vaibhav Suryavanshi record U19 World Cup : १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये इंग्लंडच्या बेन मायेसने ऐतिहासिक कामगिरी करत मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. स्कॉटलंडविरुद्धच्या सामन्यात शानदार फलंदाजी करत बेन मायेसने भारतीय युवा स्टार वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम मोडला.
U19 World Cup ENG vs SCOT Marathi Cricket News: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत इंग्लंडच्या बेन मायेसने ( Ben Mayes) विश्वविक्रमी कामगिरी करून दाखवली. भारतीय चाहत्यांना वैभव सूर्यवंशीकडून अशा पराक्रमाची प्रतीक्षा असताना इंग्लंडच्या मधल्या फळीतील फलंदाजाने स्कॉटलंडविरुद्ध वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम त्याने नावावर केला. मायेसचे द्विशतक थोडक्यात हुकले असले तरी त्याने आज मोठी खेळी करून भारताच्या वैभव सूर्यवंशीचा ( Vaibhav Suryavanshi) विक्रम मोडला.

