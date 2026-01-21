U19 WORLD CUP : १८ चौकार, ८ षटकार! इंग्लंडच्या बेन मायेसने रेकार्ड नोंदवला! वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम मोडला

U19 World Cup ENG vs SCOT Marathi Cricket News: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत इंग्लंडच्या बेन मायेसने ( Ben Mayes) विश्वविक्रमी कामगिरी करून दाखवली. भारतीय चाहत्यांना वैभव सूर्यवंशीकडून अशा पराक्रमाची प्रतीक्षा असताना इंग्लंडच्या मधल्या फळीतील फलंदाजाने स्कॉटलंडविरुद्ध वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम त्याने नावावर केला. मायेसचे द्विशतक थोडक्यात हुकले असले तरी त्याने आज मोठी खेळी करून भारताच्या वैभव सूर्यवंशीचा ( Vaibhav Suryavanshi) विक्रम मोडला..स्कॉटलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तिसऱ्या षटकात बेन डॉवकीन्सला ( ५) बाद करून स्कॉटलंडच्या गोलंदाजांनी चांगली सुरूवात केली. पण, जोसेफ मूर्स व बेन मायेस यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १८८ धावांची भागीदारी केली. मूर्स ६५ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांसह ८१ धावांवर माघारी परतल्यानंतर मायेसने मोर्चा सांभाळला. त्याने कर्णधार थॉमस रेवसह ( २२) ४७ धावा जोडल्या..मोठी बातमी! विराट कोहलीचे संस्थान खालसा; न्यूझीलंडच्या स्टार फलंदाजाने दिला धक्का, रोहित शर्मालाही फटका; ICC ची घोषणा.मायेस व कॅलेब फॅलकॉनर या जोडीनेही ७८ धावांची भागीदारी करताना संघाला तीनशेपार पोहोचवले. पावसाच्या व्यत्ययामुळे सामन्याला काहीकाळ ब्रेक लागला होता. पण, मायेसच्या धावांचा ओघ काही आटला नाही. त्याची फटकेबाजी सुरू होती. त्याने ६५ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. त्याचे द्विशतकात तो रुपांतर करण्याच्या जवळ पोहोचला होता, परंतु १९१ धावांवर त्याची विकेट पडली. त्याने ११७ चेंडूंत १८ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस पाडला. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ही दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा इंग्लंडने ४७ षटकांत ७ बाद ३६५ धावा केल्या होत्या..High scores For Under-19s World Cupव्ही चमुदिथा - १९२ धावा वि. जपान, २०२६एच बोयागोडा - १९१ धावा वि. केनिया, २०१८बेन मायेस- १९१ धावा वि. स्कॉटलंड, २०२६जे भुला - १८० धावा वि. केनिया, २०१८डी पॅगोन - १७६ धावा वि. स्कॉटलंड, २००२.Bangladesh Cricket : पाकिस्तानची हिंमत वाढली, बांगलादेशला समर्थन देणारे पत्र ICC ला पाठवले; म्हणतात, त्यांनी भारतात खेळूच नये....Most runs in an innings in YODIsजे व्हॅन शॉलकीव - २१५ धावा ( आफ्रिका वि. झिम्बाब्वे, २०२५)व्ही चमुदिथा - १९२ धावा ( श्रीलंका वि. जपान, २०२६)एच बोयागोडा - १९१ धावा ( श्रीलंका वि. केनिया, २०१८)बेन मायेस- १९१ धावा ( इंग्लंड वि. स्कॉटलंड, २०२६)जे भुला - १८० धावा ( न्यूझीलंड वि. केनिया, २०१८)टी डोरोपॉलोस - नाबाद १७९ धावा ( ऑस्ट्रेलिया वि. इंग्लंड, २००३)वैभव सूर्यवंशी - १७१ धावा ( भारत वि. यूएई, २०२५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.