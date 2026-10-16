Aaryavir Sehwag Century : १९ चौकार, ८ षटकार! वीरूच्या लेकाचा जलवा, आर्यवीर सेहवागने १४३ चेंडूंत कुटल्या १७३ धावा...

Delhi U-19 vs Chandigarh U-19 Vinoo Mankad Trophy match: वीरेंद्र सेहवागने भारतीय क्रिकेट त्याच्या आक्रमक अन् बिनधास्त फलंदाजीने गाजवला... सचिन तेंडुलकरसोबत सलामीला येताना वीरू नेहमीच फटकेबाजीच्या मूडमध्ये दिसला आणि त्यामुळे प्रतिस्पर्धींवर एकप्रकारे दडपणच यायचे... आता वीरूचा मुलगा आर्यवीर ( Aaryavir Sehwag) त्याच भूमिकेत दिसतोय आणि १९ वर्षांखालील भारतीय संघाच्या कर्णधाराने शुक्रवारी वन डे सामन्यात १७३ धावांची वादळी खेळी करून त्याची झलक दाखवली....विनू मांकड स्पर्धेत दिल्ली विरुद्ध चंदीगड यांच्यातल्या १९ वर्षांखालील वन डे सामन्यात आर्यवीरच्या फटकेबाजीने संघाला ५० षटकांत २८६ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारत विरुद्ध ऑस्टेलिया यांच्यात नुकत्याच झालेल्या तीन वन डे सामन्यांत आर्यवीरने २८, ४७ व ३४ धावांची ठिकठाक कामगिरी केली होती. पण, रुसलेला फॉर्म पुन्हा कमावण्याच्या निर्धाराने आर्यवीर विनू मांकड स्पर्धेत उतरला. त्याने चंदीगडच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला..यशस्वी जैस्वाल संघाबाहेर, ऑल राऊंडरची एन्ट्री! जाणून घ्या संघात का झाले २ अनपेक्षित बदल....अर्णव बग्गासोबत सलामीला आलेल्या आर्यवीरने पहिल्या विकेटसाठी १३.२ षटकांत ९८ धावा जोडल्या. अर्णव ३९ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ४७ धावांवर माघारी परतल्यानंतर दिल्लीच्या डावाची पडझड सुरू झाली. श्रीहान अहुजा ( ३), अभिराज गगन सिंग ( १८), उदय चावला ( ७) व यथार्थ सिंग चौहान ( ०) हे स्वस्तात माघारी परतले. पण, आर्यवीर मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला. त्याला शंतनू यादवची ( २७) साथ मिळाली..IND vs WI 5th T20I: वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव IN? 'आर-पार'च्या लढाईत भारताच्या Playing XI मध्ये बदल; जाणून घ्या कोण OUT....आर्यवीरने १४३ चेंडूंत ७३ धावा करताना १९ चौकार व ८ षटकार खेचले आणि संघाला ६ बाद २८६ धावांपर्यंत पोहोचवले. ४६ व्या षटकात आर्यवीर बाद झाला आणि त्यानंतर संघाला १५ धावाच करता आल्या. चंदीगडच्या रुपेश यादवने दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.