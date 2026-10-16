Cricket

Aaryavir Sehwag Century : १९ चौकार, ८ षटकार! वीरूच्या लेकाचा जलवा, आर्यवीर सेहवागने १४३ चेंडूंत कुटल्या १७३ धावा...

Aaryavir Sehwag Hundred in Vinoo Mankad Trophy: भारताचा माजी स्फोटक सलामीवीर वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवाग याने आपल्या फलंदाजीने क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
Vinoo Mankad Trophy

Aaryavir Sehwag scores 173 off 143 balls in Vinoo Mankad Trophy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Delhi U-19 vs Chandigarh U-19 Vinoo Mankad Trophy match: वीरेंद्र सेहवागने भारतीय क्रिकेट त्याच्या आक्रमक अन् बिनधास्त फलंदाजीने गाजवला... सचिन तेंडुलकरसोबत सलामीला येताना वीरू नेहमीच फटकेबाजीच्या मूडमध्ये दिसला आणि त्यामुळे प्रतिस्पर्धींवर एकप्रकारे दडपणच यायचे... आता वीरूचा मुलगा आर्यवीर ( Aaryavir Sehwag) त्याच भूमिकेत दिसतोय आणि १९ वर्षांखालील भारतीय संघाच्या कर्णधाराने शुक्रवारी वन डे सामन्यात १७३ धावांची वादळी खेळी करून त्याची झलक दाखवली...

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