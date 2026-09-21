IND vs AUS U19: ज्युनियर सेहवाग अर्धशतकापासून हुकला, अन्वय द्रविड्हचीही बॅट शांत; यशवर्धन चौहानने मात्र ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलं शतक

ARYAVEER SEHWAG: भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या अंडर-१९ संघांमध्ये तीन सामन्यांची युवा वनडे अनधिकृत मालिका सुरू आहे. या मालिकेत वीरेंद्र सहवागचा मुलगा आर्यवीर सहवाग आणि माजी भारतीय कर्णधार राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविड खेळत आहेत. सोमवारी (२१ सप्टेंबर) झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात आर्यवीर अर्धशतक करण्यापासून अवघ्या ३ धावा दूर राहिला, तर अन्वय द्रविडलाही मोठी खेळी करता आली नाही. मात्र, यशवर्धन चौहानने दमदार शतक ठोकत भारताची धावसंख्या मोठी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकांत ३४१ धावा केल्या. आर्यवीर सहवागने सलामीला येताना ४८ चेंडूत ९ चौकारांच्या मदतीने ४७ धावा केल्या. मात्र, अर्धशतकापासून ३ धावा दूर असताना तो धावबाद झाला. बाद झाल्यानंतर आर्यवीर काहीसा निराश दिसत होता..IND vs SL, Test : एकदिवस आधी रिटायर्ड हर्ट झाला, दुसऱ्या दिवशी फलंदाजीला उतरला... पण KL राहुलचं शतक थोडक्यात हुकलं!.यशवर्धन चौहानचं दमदार शतकयशवर्धन चौहानने या सामन्यात शानदार फलंदाजी केली. त्याने १०० चेंडूत १२२ धावांची शतकी खेळी केली. या खेळीत त्याने १५ चौकार आणि २ षटकार लगावले. यशवर्धनने पहिल्या सामन्यातही अर्धशतक झळकावलं होतं. त्यामुळे या मालिकेत त्याची फलंदाजी चांगलीच सुरू आहे. त्याला व्हीके विनीतचीही चांगली साथ मिळाली. विनीतने ९२ चेंडूत ४ चौकार आणि ६ षटकारांच्या मदतीने ८७ धावा केल्या..अन्वय द्रविडला मोठी खेळी करता आली नाहीपहिल्या सामन्यात वेगवान खेळी करणाऱ्या अन्वय द्रविडकडून या सामन्यातही चांगल्या फलंदाजीची अपेक्षा होती. मात्र, त्याला केवळ ९ धावा करता आल्या. अन्वयने ८ चेंडूत १ चौकाराच्या मदतीने ९ धावा केल्या आणि तो बाद झाला. पहिल्या सामन्यात अन्वयने १८ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांच्या मदतीने ३८ धावांची खेळी केली होती. हा सामना पावसामुळे २०-२० षटकांचा करण्यात आला होता..आर्यवीरने पहिल्या विकेटसाठी ४६ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर दुसऱ्या विकेटसाठी व्हीके विनीतसोबत ५५ धावांची भागीदारी केली. दुसऱ्या सामन्यात त्याने ४७ धावा करत संघाला चांगली सुरुवात करून दिली..राहुल द्रविडच्या पोराची २११ च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी,ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांची धुलाई! आर्यवीर सेहवागच्या पदार्पणात २८ धावा .पहिल्या सामन्यात आर्यवीरने २६ चेंडूत ५ चौकारांच्या मदतीने २८ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. मात्र, अर्धशतकापासून अवघ्या तीन धावा दूर असताना त्याची खेळी संपली. दरम्यान, भारताने यशवर्धन चौहान आणि व्हीके विनीत यांच्या दमदार फलंदाजीच्या जोरावर ३४१ धावांचा मोठा स्कोअर उभारला. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलिया अंडर-१९ संघाने २६ षटकांत ३ विकेट्स गमावत १७१ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.