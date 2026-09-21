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IND vs AUS U19: ज्युनियर सेहवाग अर्धशतकापासून हुकला, अन्वय द्रविड्हचीही बॅट शांत; यशवर्धन चौहानने मात्र ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलं शतक

ARYAVEER SEHWAG: भारताच्या अंडर-19 संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या युवा वनडे सामन्यात 341 धावांचा मोठा स्कोअर उभारला. आर्यवीर सहवाग 47 धावांवर बाद झाला, अन्वय द्रविडने 9 धावा केल्या, तर यशवर्धन चौहानने 122 धावांची दमदार शतकी खेळी केली.
ARYAVEER SEHWAG

ARYAVEER SEHWAG

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ARYAVEER SEHWAG: भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या अंडर-१९ संघांमध्ये तीन सामन्यांची युवा वनडे अनधिकृत मालिका सुरू आहे. या मालिकेत वीरेंद्र सहवागचा मुलगा आर्यवीर सहवाग आणि माजी भारतीय कर्णधार राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविड खेळत आहेत.

सोमवारी (२१ सप्टेंबर) झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात आर्यवीर अर्धशतक करण्यापासून अवघ्या ३ धावा दूर राहिला, तर अन्वय द्रविडलाही मोठी खेळी करता आली नाही. मात्र, यशवर्धन चौहानने दमदार शतक ठोकत भारताची धावसंख्या मोठी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

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