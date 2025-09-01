Cricket

Rahul Dravid : राजस्थान रॉयल्सने द्रविडला हाकलून लावलं! AB De Villiers चा धक्कादायक दावा; सांगितली Inside Story

AB de Villiers shocking claim on Rahul Dravid and RR : राहुल द्रविडने आयपीएल २०२६ पूर्वी राजस्थान रॉयल्स सोबतचा प्रवास संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. RR च्या मुख्य प्रशिक्षकपदावर कायम न राहण्याचा निर्णय काल फ्रँचायझीने जाहीर केला. पण, एबी डिव्हिलियर्सने यावरून धक्कादायक विधान केले आहे.
Rahul Dravid
Rahul Dravid esakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • राहुल द्रविडने IPL 2026 पूर्वी राजस्थान रॉयल्ससोबतचं नातं संपवलं.

  • २०२५ मध्ये RR फक्त ४ सामने जिंकून नवव्या क्रमांकावर राहिला.

  • एबी डिव्हिलियर्सच्या मते राजस्थानने द्रविडला हाकलून लावलं.

Why was Rahul Dravid removed from Rajasthan Royals? भारतीय संघाचा माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड याने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पूर्वी राजस्थान रॉयल्ससोबतचं नातं संपुष्टात आणले. मागच्या वर्षी भारतीय संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर RR ने द्रविडची फ्रँचायझीच्या प्रशिक्षकपदी नयुक्ती केली. पण, मुख्य प्रशिक्षक म्हणून पहिल्याच पर्वात राजस्थानला समाधानकारक कामगिरी करता आली नाही आणि आयपीएल २०२५च्या गुणतालिकेत ते नवव्या क्रमांकावर राहिले. त्यांना १४ पैकी फक्त चार विजय मिळवता आले.

Loading content, please wait...
sports
Rajasthan Royals
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
Rahul Dravid
indian premier league
cricket news today
FAQ
AB De Villiers comments
IPL 2025 performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com