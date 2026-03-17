IPL 2026: ... तर महेंद्रसिंग धोनी CSK संघातील जागा अडवतोय! एबी डिव्हिलियर्स म्हणाला, निवड गुणवत्तेच्या आधारावर झाली पाहिजे

AB de Villiers comment on MS Dhoni controversy explained: दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज फलंदाज एबी डिव्हिलियर्स याने चेन्नई सुपर किंग्समधील ( CSK) महेंद्रसिंग धोनीच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. धोनीने आयपीएल २०२६ मध्ये वरच्या क्रमांकावर फलंदाजीला यावे, अशी डिव्हिलियर्सची इच्छा आहे आणि जर धोनी तरीही ८ किंवा ९ क्रमांकावर येत असेल तर तो चुकीच्या कारणांसाठी संघात आहे, असे मत डिव्हिलियर्सने व्यक्त केले. संघात निवड ही गुणवत्तेच्या आधारावर व्हायला हवी आणि वंशपरंपरेवर नव्हे, असे मत त्याने व्यक्त केले..मागील काही वर्षांपासून महेंद्रसिंग धोनीच्या निवृत्तीच्या चर्चा सुरू आहेत, परंतु तो प्रत्येकवेळी या चर्चा उडवून लावतोच. मात्र, त्याची संघातील भूमिका आता मर्यादित राहिली आहे. तो यष्टिरक्षण करतो आणि शेवटचे काही चेंडू खेळण्यासाठी येतो. आता IPL 2026 साठी चेन्नई सुपर किंग्सने संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) आपल्या ताफ्यात घेतले आणि तो यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून खेळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे धोनीच्या भूमिकेवर अधिक मर्यादा येण्याची शक्यता आहे..IPL 2026 Marathi News: रोहित शर्मा Impact Player म्हणून खेळणार? सराव सुरू; मुंबई इंडियन्सची Playing XI कशी असणार? ."जर तो फक्त आठव्या किंवा नवव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार असेल आणि कर्णधारपद भूषवणार नसेल, तर मला वाटते की तो केवळ जागा भरून काढत आहे आणि तो चुकीच्या कारणांसाठीच तिथे आहे. हे त्याचे स्थान नाही," असे डिव्हिलियर्सने JIOSTAR वर सांगितले. तो पुढे म्हणाला की, जर महेंद्रसिंग धोनीला CSKकडून खेळायचे असेल, तर त्याने कधीकधी किमान पाचव्या किंवा त्याहून वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करावी. त्याने स्वतःवर अधिक दबाव टाकला पाहिजे आणि मोठे क्षण हाताळण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवली पाहिजे..इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या वेळापत्रकानुसार चेन्नई सुपर किंग्सचा पहिला सामना ३० मार्च रोजी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध गुवाहाटी येथे होणार आहे. त्यानंतर ३ एप्रिलला पंजाब किंग्सचा संघ एम चिदंबरमन स्टेडियमवर CSK विरुद्ध खेळायला येईल. ५ एप्रिलला CSK बंगळुरूत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध खेळतील, तर ११ एप्रिलला घरच्या मैदानावर ते दिल्ली कॅपिटल्सला भिडतील..चेन्नई सुपर किंग्स - ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, महेंद्रसिंग धोनी, उर्विल पटेल, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, जॅमी ओव्हर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, नॅथन एलिस, श्रेयस गोपाळ, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर, राहुल चाहर, मॅट हेन्री, अकिल हुसैन, मॅथ्यू शॉर्ट , झॅक फॉक्स , सर्फराज खान, अमन खान.