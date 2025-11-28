AB de Villiers: 'इमोशनल कोच असणं फारसं चांगलं नसतं...' गौतम गंभीरबद्दल बोलताना डिविलियर्स नेमकं काय म्हणाला?

भारतीय कसोटी संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २-० ने पराभव पत्करावा लागला. या पराभवानंतर प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका होत आहे. एबी डिविलियर्सने गंभीरच्या प्रशिक्षकपदाबाबत त्याचे मत मांडले आहे. .AB de Villiers on Gautam Gambhir : भारतीय कसोटी संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत २-० अशा लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला. गेल्या एका वर्षात भारतीय संघाला दुसऱ्यांदा व्हाईटवॉश स्वीकारावा लागला आहे. त्यामुळे भारताचा मुख्य प्रशिक्षक टीकेचा धनी ठरत आहे. भारताने मायदेशातील गेल्या ७ सामन्यांपैकी ५ सामने गमावले आहेत. त्यामुळे कसोटीत गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षकपदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेक आजी-माजी खेळाडूंनी त्याच्यावर टीका केली आहे. आता दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार एबी डिविलियर्सनेही गंभीरबद्दल त्याचे मत मांडले आहे..Gautam Gambhir: 'गॅरी कर्स्टन बनायला आला अन् चॅपेल बनला...' भारताला व्हाईटवॉश मिळाल्यानंतर गंभीर ट्रोल; मीम्सही व्हायरल.डिविलियर्सने गंभीरवर थेट टीका केलेली नाही. पण त्याने त्याच्या प्रशिक्षणाच्या स्टाईलवर प्रश्न विचारले आहेत. याशिवाय डिविलियर्सने दक्षिण आफ्रिकेचे प्रशिक्षक शुक्री कोनराड यांचे कौतुक केले आहे. अश्विनसोबत त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना डिविलियर्सने म्हटले, 'नेतृत्वाच्या बाबतीत मला गौतम गंभीरबद्दल फारसं माहित नाही. पण मला जितका तो माहित आहे, त्यावरुन तो खूप भावनिक खेळाडू आहे. जर तो ड्रेसिंग रुममध्येही असाच असेल, तर मग कधीकधी भावनिक प्रशिक्षक असणे फारसे चांगले नसते.' डिविलियर्स गंभीरविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये खेळला आहे..डिविलियर्स पुढे असंही म्हणाला की 'याचा अर्थ असाही नाही तो तसेच प्रशिक्षकपद सांभाळतो. प्रत्येकाची आपली शैली असते, त्यात काही चूक किंवा बरोबर नसते. काही खेळाडू माजी खेळाडूंसोबत सहज जुळवून घेतात, काही खेळाडू अशाही प्रशिक्षकासोबत सहज जुळवून घेतात, ज्यांनी क्रिकेट खेळलेले नसते, पण प्रशिक्षणाचा मोठा अनुभव असतो. '.तसेच डिविलयर्सने असंही मान्य केले की त्याला भारताच्या किंवा दक्षिण आफ्रिकेच्या ड्रेसिंग रुममध्ये कसे काम सुरू आहे, याची स्पष्ट कल्पना नाही. त्यानेही बाहेरुनच हे सर्व पाहिले आहे. तो म्हणाला, 'या प्रश्नांची उत्तरं देणं कठीण आहे कारण मी कधीही शुक्रीच्या मार्गदर्शनात खेळलेलो नाही किंवा भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्येही गौतम गंभीर, मॉर्ने मॉर्केल आणि रायन टेन डोईशेटसोबत नव्हतो. कागदावर तर सर्वकाही चांगले दिसत आहे, पण मला माहित नाही पडद्यामागे काय होत आहे. मी इतकेच सांगेल की प्रत्येक खेळाडू हा वेगळा असतो.'.Gautam Gambhir Reaction: तो मीच ज्याने..! गंभीरचा अॅटिट्यूड कायम; कोच म्हणून कायम राहण्यास पात्र आहेस का? प्रश्नावर म्हणाला... .डिविलियर्सने गॅरी कर्स्टन यांचेही सकारात्म उदाहरण दिले. तो म्हणाला, 'मला गॅरी कर्स्टनच्या नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनात खेळताना मजा आली, तो माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक आहे. काही खेळाडूंना माजी खेळाडूंसोबत सहज असतात आणि त्यांना त्यांच्याकडून जास्त मेहनत करण्यासाठी अतिरिक्त आत्मविश्वास मिळतो.'दरम्यान, आता भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३० नोव्हेंबरपासून वनडे मालिका खेळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.