Ab De Villier Hundred: ११ Six, ६ Fours! एबीच्या ४० चेंडूंत ११४ धावा; ऑस्ट्रेलियाला धुतले, २१० धावांचे लक्ष्य सहज पार केले, तोच जलवा...

AB de Villiers powers South Africa Champions to 210-run chase: एबी डिव्हिलियर्स या नावाची जादू आजही कायम आहे आणि मिस्टर ३६० आजही त्याच अंदाजात चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडताना दिसतोय. दक्षिण आफ्रिकेचा माजी फलंदाज एबी सध्या World Championship of Legends लीगमध्ये आपला जलवा दाखवतोय आणि शुक्रवारी त्याने ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन्स संघाच्या गोलंदाजांच्या चिंधड्या उडवल्या. डिव्हिलियर्सच्या आक्रमक शतकाच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिका चॅम्पियन्सने २१० धावांचे लक्ष्य १५.४ षटकांत सहज पार केले..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झालेल्या डिव्हिलियर्सने शुक्रवारी त्याच्या कुटुंबियांसमोर स्फोटक शतक झळकावले. २१० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना फॅफ ड्यू प्लेसिस ५ धावांवर माघारी परतला. पण, रिचर्ड लेव्ही व डिव्हिलियर्स यांनी आक्रमक खेळ केला आणि दुसऱ्या विकेटसाठी १२७ धावा जोडल्या. लेव्ही २९ चेंडूंत ३ चौकार व ५ षटकारांसह ६२ धावांवर माघारी परतल्यानंतर डिव्हिलियर्सने मोर्चा सांभाळला..IND vs WI 2nd T20I: विंडीजची ढापाढापी.. संजू सॅमसनची 'विराट' विक्रमाशी बरोबरी, कोहलीने २०१९ मध्ये केलेला असा पराक्रम....डिव्हिलियर्सने WCL मधील मागील ७ डावांत नाबदा ६३ (३० चेंडू), नाबाद ११६ ( ५१), १२३ ( ४६) ६ ( ४), १२० ( ६०), ७० ( ३९) आणि नाबाद ११४ ( ४०) अशा खेळी केल्या आहेत. यावरून तो अजूनही किती प्रभावी फलंदाजी करतोय हे दिसून येते. त्याने आज ६ चौकार व ११ षटकारांचा पाऊस पाडताना ४० चेंडूंत ११४ धावांची खेळी केली. जे पी ड्युमिनी २२ चेंडूंत २७ धावांवर नाबाद राहिला आणि आफ्रिकेने १५.४ षटकांत २ बाद २१० धावा करून विजय मिळवला..तत्पूर्वी, ऑस्ट्रेलियाने ५ बाद २०९ धावा केल्या होत्या. सलामीवीर व कर्णधार डेव्हिड वॉर्नरने ३७ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४८ धावा केल्या. डी आर्सी शॉर्टने २५ चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह ६६ धावा कुटल्या. जोएल बर्न्सने ३८ व जॉनाथन वेल्सने २३ धावांचे योगदान दिले. आफ्रिकेच्या हार्डस विलजॉएनने ३ बळी टिपले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.