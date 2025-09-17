IND A vs AUS A : गौतम गंभीर आता काय करणार? इंग्लंड दौऱ्यावर ज्यांना नव्हती दिली संधी, त्यांची ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दमदार खेळी...

Abhimanyu Easwaran and N Jagadeesan India A vs Australia A : भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ सामन्यात भारतानेही दमदार सुरुवात केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला आणि त्याला भारताचे सलामीवीर अभिमन्यू इश्वरन व ए जगदीशन यांनी चांगले उत्तर दिले. पण, त्यांच्या खेळीने टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचे टेंशन वाढले आहे. इश्वरन भारताच्या कसोटी संघाचा ४ वर्षांपासून नियमित सदस्य आहे, परंतु त्याला एकदाही पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. तरीही न खचता तो देशांतर्गत स्पर्धेत सातत्याने धावा करतोय आणि आजही त्याने तेच केले. त्यामुळे गंभीर आता तरी संधी देईल का? हा प्रश्न आहे. भारत पुढील महिन्यात घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. .जोश फिलिप्पे ( नाबाद १२३) व सॅम कॉन्स्टास ( १०९) यांचे शतक अन् कूपर कॉनोली ( ७०) व लिएम स्कॉट ( ८१) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला. हर्ष दुबेने तीन, तर गूरनूर ब्रारने दोन विकेट्स घेतल्या. या धावांचा पाठलाग करताना इश्वरन व जगदीशन यांनी पहिल्या विकेटसाठी ८८ धावांची भागीदारी केली. .रोहित शर्माचे दोन 'भीडू' अजित आगरकरच्या टीममध्ये जाणार! आता बघू हिटमॅनला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यापासून कसे रोखणार.इश्वरन ५८ चेंडूंत ६ चौकारांसह ४४ धावांची खेळी करून अजित आगरकरच्या निवड समितीचे लक्ष वेधले. इश्वरन देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा करतोय. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर १०३ सामन्यांत २७ शतकं व ३१ अर्धशतकांसह ७८४१ धावा आहेत. त्याची सरासरी ४८.७० इतकी आहे. तरीही त्याला मागील चार वर्षांत टीम इंडियाच्या कसोटी संघात पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही. इंग्लंड दौऱ्यावरही सराव सामन्यात त्याने ८, ६८, ११, ८० अशी खेळी केली होती. तरीही त्याला एकही कसोटी खेळण्याची संधी मिळाली नाही. .अभिमन्यू इश्वरनवर अन्याय?भारतीय संघासोबत जवळपास चार वर्ष असणारा अभिमन्यू इश्वरन अजूनही पदार्पणाच्या प्रतीक्षेत आहे. २६ जुलै २०२१ मध्ये त्याला भारताच्या कसोटी संघात बोलावण्यात आले आणि २३ जुलै २०२५ पर्यंत त्याला एकही सामना खेळवण्याची संधी दिली गेली नाही. दरम्यान, या कालावधीत भारताच्या कसोटी संघात १५ खेळाडूंचे पदार्पण झाले.२०२१ मध्ये कसोटीत पदार्पण करणारे भारतीय खेळाडू - केएश भरत, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जैस्वाल, इशान किशन, मुकेस कुमार, प्रसिद्ध कृ्ष्णा, रजत पाटीदार, सर्फराज खान, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, .Asia Cup 2025 Super Four Scenario: बांगलादेशच्या विजयाने सुपर ४ ची स्पर्धा रोमांचक वळणावर; ३ जागांसाठी ५ संघांमध्ये चुरस... पाकिस्तानचा फैसला आजच .हर्षित राणा, साई सुदर्शन, अंशूल कंबोज.तेच दुसरीकडे एन जगदीशननेही सातत्य राखले आहे. दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत दक्षिण विभागाकडून खेळताना जगदीशनने उत्तर विभागाविरुद्ध त्याने ३५२ चेंडूंत १६ चौकार व २ षटकारांसह १९७ धावांची खेळी केली होती. आज ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध त्याने नाबाद ५० धावा करताना भारताला १ बाद ११६ धावांपर्यंत पोहोचवले आहे. पावसामुळे खेळ थांबला आहे. जगदीशनचा इंग्लंड दौऱ्यावर दुखापतग्रस्त रिषभ पंतच्या जागी पाचव्या कसोटीपूर्वी भारतीय संघात समावेश केला गेला होता. पण, त्याला खेळण्याची संधी दिली गेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.