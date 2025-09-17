Cricket

IND A vs AUS A : गौतम गंभीर आता काय करणार? इंग्लंड दौऱ्यावर ज्यांना नव्हती दिली संधी, त्यांची ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दमदार खेळी...

IND A vs AUS A 2025 live score and updates : भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ या कसोटी मालिकेत भारतीय फलंदाजांनी काही प्रमाणात प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात ५३२ धावांवर डाव घोषित करत मोठी मजल मारली होती.
Abhimanyu Easwaran and N Jagadeesan showed grit with crucial knocks for India A against Australia A.

Abhimanyu Easwaran and N Jagadeesan showed grit with crucial knocks for India A against Australia A.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Abhimanyu Easwaran and N Jagadeesan India A vs Australia A : भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ सामन्यात भारतानेही दमदार सुरुवात केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला आणि त्याला भारताचे सलामीवीर अभिमन्यू इश्वरन व ए जगदीशन यांनी चांगले उत्तर दिले. पण, त्यांच्या खेळीने टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचे टेंशन वाढले आहे. इश्वरन भारताच्या कसोटी संघाचा ४ वर्षांपासून नियमित सदस्य आहे, परंतु त्याला एकदाही पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. तरीही न खचता तो देशांतर्गत स्पर्धेत सातत्याने धावा करतोय आणि आजही त्याने तेच केले. त्यामुळे गंभीर आता तरी संधी देईल का? हा प्रश्न आहे. भारत पुढील महिन्यात घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Gautam Gambhir
Ajit Agarkar
cricket news today
India vs Australia A cricket match
Abhimanyu Easwaran performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com