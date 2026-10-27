ABHISHEK SHARMA: अभिषेक शर्माचा ३५ चेंडूंत शतकी धमाका! सूर्यकुमार यादवची बरोबरी, आता रोहित शर्माचा विक्रम मोडण्याचं लक्ष्य

Abhishek Sharma T20I Century: भारतीय संघाने न्यूझीलंडच्या धर्तीवर यजमान संघाला तिसऱ्या टी-२० मध्ये ६ विकेट्सने लोळवत ही मालिका आपल्या खिशात घातली आहे. आज भारतीय संघ जणू कोणत्या जोशात मैदानावर उतरला होता, काय माहिती! भारतीय संघाने अशी फलंदाजी केली की किवी संघाला प्रश्नच पडला की भारताविरुद्ध सामना जिंकायचा तर किती धावांचं लक्ष्य द्यायचं? कारण भारतीय संघाने १९९ धावांचं लक्ष्य सहज गाठलं. या सामन्याचा हिरो ठरला तो म्हणजे सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्माने आपल्या तुफानी खेळीने किवी गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली..भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू अभिषेक शर्माने आजच्या सामन्यात ११३ धावांची वादळी खेळी केली आहे. या सामन्यात त्याने सामनावीर पुरस्कार पटकावला. त्याचबरोबर अनेक विक्रमदेखील आपल्या नावावर केले आहेत. अभिषेक शर्माने मैदानाच्या चहूबाजूंनी फटकेबाजी करत आपलं शतक पूर्ण केलं. त्याने ११३ धावांच्या खेळीत ९ चौकार आणि ११ षटकार लगावले आहेत. हे शतक त्याचं टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील चौथं शतक ठरलं.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20: भारताने विश्वविक्रमासह सामना जिंकला, अभिषेक शर्मा- वैभव सूर्यवंशीची तुफान फटकेबाजी; ट्वेंटी-२०त अशी मॅच नसेल पाहिली.त्याचबरोबर या सामन्यात त्याने भारतीय संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या विक्रमाची बरोबरीदेखील केली आहे. अभिषेक शर्माने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत सूर्यकुमार यादवची बरोबरी केली आहे. दोन्ही खेळाडू प्रत्येकी ४ शतकांसह संयुक्तपणे दुसऱ्या स्थानावर आहेत. या दोन्ही खेळाडूंच्या पुढे केवळ रोहित शर्मा आहे. रोहित शर्माने आपल्या आंतरराष्ट्रीय टी-२० कारकिर्दीत ५ शतकं झळकावली आहेत आणि आता अभिषेक शर्माचं लक्ष भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा विक्रम मोडण्याकडे असेल..या शतकासह अभिषेक शर्माने सूर्यकुमार यादवच्या शतकांची बरोबरी करण्याबरोबरच ग्लेन मॅक्सवेल आणि रोहित शर्मा यांसारख्या दिग्गज फलंदाजांच्या यादीतही आपलं नाव नोंदवलं आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं झळकावणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत अभिषेक शर्मा संयुक्तपणे दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. या यादीत ग्लेन मॅक्सवेल आणि रोहित शर्मा प्रत्येकी ५ शतकांसह पहिल्या स्थानावर आहेत, तर करणबीर सिंह, फिल सॉल्ट, सूर्यकुमार यादव आणि अभिषेक शर्मा प्रत्येकी ४ शतकांसह संयुक्तपणे दुसऱ्या स्थानावर आहेत..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.पुरुषांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं५ - ग्लेन मॅक्सवेल५ - रोहित शर्मा४ - करणबीर सिंह४ - फिल सॉल्ट४ - सूर्यकुमार यादव४ - अभिषेक शर्मा.या शतकी खेळीसह अभिषेक शर्माच्या नावावर आणखी एक विक्रम नोंदवला गेला आहे. पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांविरुद्धच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान शतक झळकावणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत त्याने संयुक्तपणे चौथं स्थान मिळवलं आहे. याआधी त्याने ३० चेंडूंमध्ये शतक झळकावून या यादीत पहिलं स्थान पटकावलं होतं..त्याने २०२६ मध्ये दिल्ली येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळताना हा पराक्रम केला होता. या यादीत सिकंदर रझा दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्याने नामिबियाविरुद्ध ३३ चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं होतं. फिन अॅलनने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३३ चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं होतं. तो या यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे. डेव्हिड मिलर, रोहित शर्मा आणि अभिषेक शर्मा संयुक्तपणे चौथ्या स्थानावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.