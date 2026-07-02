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IND vs ENG : 20 चेंडूत अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला केएल राहुलचा मोठा विक्रम, इंग्लंडमध्ये रचला इतिहास

Abhishek Sharma breaks KL Rahul record: इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माने अवघ्या २० चेंडूत अर्धशतक झळकावत केएल राहुलचा विक्रम मोडला. पावसामुळे सामना रद्द झाला, पण अभिषेकच्या खेळीने इतिहास रचला.
Abhishek Sharma breaks KL Rahul record

Abhishek Sharma breaks KL Rahul record

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Abhishek Sharma breaks KL Rahul record: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला सुरुवात झाली आहे. बुधवारी झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

भारतीय फलंदाजांनी दमदार खेळ करत इंग्लंडसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले. या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर(Shreyas Iyer) यांनी अर्धशतके झळकावली, तर शिवम दुबेनेही महत्त्वाची खेळी केली. मात्र, या सामन्यात अभिषेक शर्माने(Abhishek Sharma) आपल्या तुफानी फलंदाजीच्या जोरावर मोठा विक्रमही आपल्या नावावर केला.

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