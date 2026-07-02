IND vs ENG : 20 चेंडूत अर्धशतक; अभिषेक शर्माने मोडला केएल राहुलचा मोठा विक्रम, इंग्लंडमध्ये रचला इतिहास

Abhishek Sharma breaks KL Rahul record: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला सुरुवात झाली आहे. बुधवारी झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय फलंदाजांनी दमदार खेळ करत इंग्लंडसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले. या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर(Shreyas Iyer) यांनी अर्धशतके झळकावली, तर शिवम दुबेनेही महत्त्वाची खेळी केली. मात्र, या सामन्यात अभिषेक शर्माने(Abhishek Sharma) आपल्या तुफानी फलंदाजीच्या जोरावर मोठा विक्रमही आपल्या नावावर केला..भारताने २० षटकांत ७ बाद १८९ धावा केल्या. त्यानंतर इंग्लंडच्या डावाला सुरुवात होण्यापूर्वीच मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे सामना पुढे होऊ शकला नाही आणि अखेर तो रद्द करण्यात आला..IND vs ENG: अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगवलं, तर कर्णधार श्रेयस अय्यरचेही अर्धशतक; भारताचे इंग्लंडसमोर मोठे लक्ष्य.भारतीय डावाची सुरुवात मात्र खराब झाली होती. संजू सॅमसन अवघ्या एका धावेवर बाद झाला. त्यानंतर अभिषेक शर्मासोबत झालेल्या गोंधळात ईशान किशन धावबाद झाला. त्यामुळे भारताची अवस्था ६ धावांत २ बाद अशी झाली होती. मात्र, त्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ८२ धावांची भागीदारी करत भारताचा डाव सावरला..अभिषेक शर्माने रचला विक्रमया सामन्यात अभिषेक शर्माने अवघ्या २४ चेंडूत ५९ धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीत त्याने ६ चौकार आणि ४ षटकार लगावले. विशेष म्हणजे, त्याने केवळ २० चेंडूत अर्धशतक पूर्ण करत इंग्लंडमध्ये कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने केलेले सर्वात जलद टी-२० आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक झळकावले..IND vs ENG 1st T20I: Abhishek Sharma ने घडवला इतिहास, पावसाच्या सरींमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वादळी फिफ्टी ठोकत विश्वविक्रम रचला.यापूर्वी हा विक्रम केएल राहुलच्या नावावर होता. राहुलने २०१८ मध्ये मँचेस्टर येथे इंग्लंडविरुद्ध २७ चेंडूत अर्धशतक झळकावले होते. मात्र, अभिषेकने हा विक्रम सात चेंडू आधीच मोडत आपल्या नावावर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.