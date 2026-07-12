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Abhishek Sharma: भारत हरला, पण अभिषेक शर्माने रचला इतिहास! 'हा' खास विक्रम करणारा ठरला जगातील पहिलाच क्रिकेटपटू

Abhishek Sharma breaks Samuel Badree record: इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या टी-20 सामन्यात भारताचा पराभव झाला, पण अभिषेक शर्माने कसोटी किंवा वनडे न खेळता सर्वाधिक टी-20 सामने खेळणारा जगातील पहिला क्रिकेटपटू बनत ऐतिहासिक विक्रम केला.
Abhishek Sharma

Abhishek Sharma

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Abhishek Sharma breaks Samuel Badree record: इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि अखेरच्या टी-20 सामन्यात भारताला पुन्हा पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भारताने मालिका ४-० अशा फरकाने गमावली.

मात्र, या पराभवातही भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्माने एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

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