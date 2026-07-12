Abhishek Sharma: भारत हरला, पण अभिषेक शर्माने रचला इतिहास! 'हा' खास विक्रम करणारा ठरला जगातील पहिलाच क्रिकेटपटू

Abhishek Sharma breaks Samuel Badree record: इंग्लंडविरुद्धच्या पाचव्या आणि अखेरच्या टी-20 सामन्यात भारताला पुन्हा पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भारताने मालिका ४-० अशा फरकाने गमावली. मात्र, या पराभवातही भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्माने एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले..साउथहॅम्प्टनमध्ये मैदानात उतरतानाच अभिषेकने इतिहास रचला. वनडे किंवा कसोटी क्रिकेटमध्ये एकही सामना न खेळता भारतासाठी सर्वाधिक टी-20 सामने खेळणारा तो जगातील पहिला क्रिकेटपटू ठरला. इंग्लंडविरुद्धचा सामना त्याच्या कारकिर्दीतील ५३वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना होता. याआधी हा विक्रम वेस्ट इंडिजच्या सॅम्युअल बद्रीच्या नावावर होता. त्याने ५२ टी-20 सामने खेळले होते..अभिषेकने अद्याप भारतासाठी वनडे किंवा कसोटीत पदार्पण केलेले नसले, तरी टी-20 क्रिकेटमध्ये त्याने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ५३ सामन्यांत त्याने १६१८ धावा केल्या असून त्यात दोन शतकांचाही समावेश आहे. त्याचा स्ट्राईक रेट १९० पेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे तो भारताच्या टी-20 संघातील सर्वात धोकादायक फलंदाजांपैकी एक मानला जातो..मात्र, विक्रमाच्या दिवशी त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर तो अवघ्या ३ धावांवर बाद झाला. तरीही संपूर्ण मालिकेत त्याने १३१ धावा करत भारताकडून दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक धावा केल्या. कर्णधार श्रेयस अय्यरने २१८ धावा करत भारतीय फलंदाजांमध्ये अव्वल स्थान पटकावले..दुसरीकडे इंग्लंडसाठी जोस बटलर आणि हॅरी ब्रूक यांनी तुफानी फलंदाजी केली. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी २३३ धावांची भागीदारी करत भारताच्या गोलंदाजांना पूर्णपणे निष्प्रभ केले. बटलरने १३१ धावांचे शतक झळकावले, तर ब्रूक ९५ धावांवर नाबाद राहिला..IND vs ENG, 2nd T20I: अक्षर पटेलने इंग्लंडच्या कॅप्टनला आऊट करत घडवला इतिहास; यापूर्वी कोणत्याही भारतीय फिरकीपटूला जमलं नव्हतं!.भारताला मालिका गमवावी लागली असली, तरी अभिषेक शर्माने केलेला हा विक्रम त्याच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. आता वनडे आणि कसोटी संघात त्याला संधी मिळते का, याकडेही क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.