AUS vs IND 2nd T20I सामन्यादरम्यान ट्रॅव्हिस हेडसोबत नेमकं काय संभाषण झालं होतं? अभिषेक शर्माने केला खुलासा

भारतीय क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात ४ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. अभिषेक शर्माने आक्रमक अर्धशतक ठोकले, परंतु इतर फलंदाजांनी निराशा केली. या सामन्यादरम्यान अभिषेक शर्माचे ट्रॅव्हिस हेडसोबत काय संभाषण झाले होते, याबाबत त्याने खुलासा केला आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाला शुक्रवारी (३१ ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध मेलबर्नला झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ४ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यात अभिषेक शर्माचा अपवाद वगळता भारताचे इतर फलंदाज संघर्ष करताना दिसले. अभिषेकने आक्रमक अर्धशतक ठोकले. दरम्यान या सामन्यादरम्यान अभिषेक आणि ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज ट्रॅव्हिस हेड एकमेकांशी बोलताना आणि हसताना दिसले होते. आता याबाबत सामन्यानंतर अभिषेक शर्माने खुलासा केला आहे की त्यांच्यात नेमका काय संवाद झाला होता..IND vs AUS 2nd T20I Live: ऑस्ट्रेलियाचा दणदणीत विजय; अभिषेक शर्माची एकाकी झुंज व्यर्थ, भारताच्या अन्य फलंदाजांनी खाल्ली माती.अभिषेक आणि ट्रॅव्हिस हेड हे आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून एकत्र खेळतात, त्यामुळे त्यांच्यात चांगली मैत्री आहे. पण सध्या सुरू असलेल्या टी२० मालिकेत ते एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून खेळत आहेत..दुसऱ्या टी२० सामन्यानंतर अभिषेक शर्मा पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता, त्यावेळी त्याला हेडसोबत झालेल्या संभाषणाबाबत विचारण्यात आले. अभिषेक उत्तर देताना म्हणाला, 'मी त्याच्याशी बोलायचा प्रयत्न करत होतो, कारण मला मला माहित होतं की तो मला काहीही सांगणार नाही. तो असा फलंदाज आहे, जो फार विचार करत नाही, तरी मी त्याला खेळपट्टीबद्दल थोडं विचारत होतो आणि तो कसं खेळेल, हे विचारत होतो. पण तो मला फक्त म्हणाला, जा आणि आनंद घे.'.या सामन्यात अभिषेक शर्माने ३७ चेंडूत ८ चौकार आणि २ षटकारांसह ६८ धावांची खेळी केली. तसेच हर्षित राणाने ३३ चेंडूत ३५ धावा केल्या. या दोघांशिवाय भारताचे कोणतेच फलंदाज १० धावांचा टप्पाही पार करू शकले नाहीत. त्यामुळे भारताने १८.४ षटकात १२५ धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाकडून जॉस हेजलवू़डने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..IND vs AUS 2nd T20I: मेलबर्नवर ६४८२ दिवसानंतर हरला भारत; लाजीरवाण्या पराभवानंतर सूर्यकुमार यादव वाचा काय म्हणतो.त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने १२६ धावांचे लक्ष्य १३.२ षटकातच ६ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. कर्णधार मिचेल मार्शने २६ चेंडूत ४६ धावा ठोकल्या. तसेच ट्रॅव्हिस हेडने १५ चेंडूत २८ आणि जोश इंग्लिसने २० चेंडूत २० धावा केल्या. भारताकडून जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.