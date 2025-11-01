Cricket

AUS vs IND 2nd T20I सामन्यादरम्यान ट्रॅव्हिस हेडसोबत नेमकं काय संभाषण झालं होतं? अभिषेक शर्माने केला खुलासा

Abhishek Sharma on conversation with Travis Head: ऑस्ट्रलिया विरुद्ध भारत संघात मेलबर्नमध्ये झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यास संवाद झाला होता. यावेळी त्यांच्यात नेमकं काय बोलणं झालं, याबबात अभिषेकने खुलासा केला आहे.
Travis Head - Abhishek Sharma

Travis Head - Abhishek Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात ४ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला.

  • अभिषेक शर्माने आक्रमक अर्धशतक ठोकले, परंतु इतर फलंदाजांनी निराशा केली.

  • या सामन्यादरम्यान अभिषेक शर्माचे ट्रॅव्हिस हेडसोबत काय संभाषण झाले होते, याबाबत त्याने खुलासा केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
australia cricket team
ind vs aus matches
T20 Series
cricket news today
T20 Matches
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com