अभिषेक शर्मा बनला नवा 'हिटमॅन'! रोहित शर्माचा न्यूझीलंडविरुद्धचा मोठा विक्रम मोडला, असा पराक्रम करणारा पहिला भारतीय ठरला

Abhishek Sharma record in India vs New Zealand T20 series: अभिषेक शर्माने पुन्हा एका त्याच्या वादळी खेळीने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा पालापाचोळा केला. तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त अभिषेकने २० चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह ६८ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने १४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले, जे भारतीयांमधील दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. त्याच्या आणि सूर्यकुमार यादवच्या ( २६ चेंडूंत नाबाद ५७ धावा) फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने १० षटकांत विजय मिळवला. .अभिषेकने या खेळीसह माजी कर्णधार रोहित शर्माचा एक मोठा विक्रम मोडला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम रोहितच्या नावावर होता. पण, तिसऱ्या सामन्यानंतर हा विक्रम अभिषेकने त्याच्या नावावर केला. अभिषेकने न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत आतापर्यंत १३ षटकार मारले आहेत. मालिकेतील दोन सामने अजून शिल्लक आहेत..पाकड्यांची मस्ती काही जात नाही! T20 World Cup स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला; तरी म्हणतात, आम्ही खेळूच असं नाही....अभिषेकच्या आधी हा विक्रम रोहितच्या नावावर होता. त्याने २०२१-२२ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत एकूण १० षटकार मारले होते. अभिषेक आता भारताकडून न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला आहे..अभिषेकने तिसऱ्यांदा पॉवर प्लेमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. यापूर्वी २०२५ मध्ये इंग्लंड ( मुंबई) आणि श्रीलंका ( दुबई) यांच्याविरुद्ध त्याने हा पराक्रम केला होता. असा पराक्रम करणारा तो जगातील दुसरा खेळाडू आहे. इस्वातिनीच्या आदील बटने २०२५ मध्ये मोझांबिक्यूविरुद्ध सलग तीन सामन्यांत हा पराक्रम केला होता..IND vs NZ : भारतीय संघाने इतिहास रचला! पाकिस्तानच्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी, इंग्लंडमध्ये 'तो' विक्रम नावावर करण्याची संधी.अभिषेक शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांनी २५ किंवा त्याहून कमी चेंडूंत ९ वेळा अर्धशतक पूर्ण केले आहे. या दोघांव्यतिरिक्त अन्य फलंदाजांना सातपेक्षा अधिक वेळा ही अशी कामगिरी करता आलेली नाही. अभिषेकच्या नावावरील तीन अर्धशतकं ही २० किंवा त्याहून कमी चेंडूंत आलेली आहेत. युवराज सिंग, डेव्हिड वॉर्नर, कॉलीन मुन्रो आणि फिल सॉल्ट यांच्याशी त्याने बरोबरी केली, परंतु तो सौदी अरेबियाच्या फैसल खान ( ५ वेळा) याच्या मागे आहे.