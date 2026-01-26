Cricket

अभिषेक शर्मा बनला नवा 'हिटमॅन'! रोहित शर्माचा न्यूझीलंडविरुद्धचा मोठा विक्रम मोडला, असा पराक्रम करणारा पहिला भारतीय ठरला

Abhishek Sharma breaks Rohit Sharma T20 record: IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेत अभिषेक शर्माने भारतीय क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचला आहे. आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा अभिषेक शर्मा आता भारताचा नवा ‘हिटमॅन’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे.
Abhishek Sharma created history against New Zealand by hitting the most sixes in a T20I series

Abhishek Sharma created history against New Zealand by hitting the most sixes in a T20I series

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Abhishek Sharma record in India vs New Zealand T20 series: अभिषेक शर्माने पुन्हा एका त्याच्या वादळी खेळीने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा पालापाचोळा केला. तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त अभिषेकने २० चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह ६८ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने १४ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले, जे भारतीयांमधील दुसरे वेगवान अर्धशतक ठरले. त्याच्या आणि सूर्यकुमार यादवच्या ( २६ चेंडूंत नाबाद ५७ धावा) फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने १० षटकांत विजय मिळवला.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
cricket news today
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma record

Related Stories

No stories found.