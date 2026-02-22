Suryakumar Yadav: भारतीय संघाच्या तयारीवर सूर्यकुमार यादवचा विश्वास; अभिषेक शर्माच्या फटाक्याची तयारी

अहमदाबाद : अभिषेक शर्माच्या बॅटमधून अजून धावांची बरसात झाली नाही, याची तुम्हाला चिंता आहे. मला तर चिंता समोरच्या संघांची वाटते. ती अशासाठी, की अगोदर जास्त धावा न केलेला अभिषेक नेमका आपल्या विरुद्ध फटाक्यासारखा फुटेल, याची चिंता समोरच्या संघांला असणार..भारतीय संघ अभिषेकमागे ठामपणे उभा आहे, इतकेच मी सांगतो, असे सूर्यकुमार यादव याने दक्षिण आफ्रिकेसमोरच्या सामन्याबद्दल बोलताना सांगितले. पुढे बोलताना तो म्हणाला, या विश्वचषक स्पर्धेतील साखळी स्पर्धा रंगण्याचे मुख्य कारण होत्या खेळपट्ट्या. नेहमी टी-२० सामन्याला एकदम फलंदाजीला पोषक वातावरण असते. यंदा बदलत्या हवामानामुळे खेळपट्टी जरा गोलंदाजांना मदत करत होत्या, म्हणूनच फलंदाजांना आपल्या खेळात बदल करावा लागला..पहिल्या काही षटकात तुमचा फलंदाज बाद होतो तेव्हा तीन-चार क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूंना नेहमीचा एकदम आक्रमक पवित्रा घेऊन चालत नाही. संघातील प्रत्येकाला एक भूमिका दिलेली असते. भारतीय संघात शिवम दुबे किंवा हार्दिक पंड्याला आक्रमक खेळायची भूमिका दिलेली आहे..त्यांना मनमोकळा खेळ करता यावा असेल तर आम्हाला वेळप्रसंगी थोडी मुरड आमच्यातल्या आक्रमक फलंदाजाला घालावी लागते. तिलक वर्माच्या धावगतीवरून प्रश्न विचारला जातोय म्हणून मी मुद्दाम हे सांगतोय, सूर्यकुमार म्हणाला..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.भारतीय संघासमोर गोलंदाजी करताना समोरचे संघ सुरुवातीला ऑफस्पिनरचा वापर करणार, याची आम्हाला कल्पना आहे. एडन मार्करम नव्या चेंडूवर गोलंदाजी करतोय, हे तुमच्याप्रमाणे आम्हालाही कळले आहे. आमची तयारी तशी चालू आहे. मला नाही वाटत भारतीय फलंदाजीत डावखुरे फलंदाज जास्त असले तरी त्याचा काही विपरीत परिणाम होईल, सूर्यकुमार हसत म्हणाला. तसेच नरेंद्र मोदी मैदानावर सामना खेळताना नाणेफेकीचे महत्त्व जास्त नसेल, असेही त्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.