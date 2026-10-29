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ABHISHEK SHARMA RECORD: अभिषेक शर्माच्या निशाण्यावर राहुल-हार्दिकचा विक्रम! चौथ्या T20 सामन्यात इतिहास घडवण्याची संधी

ABHISHEK SHARMA RECORD INDIA VS NEW ZEALAND 4TH T20: न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या T20 सामन्यात अभिषेक शर्माला केएल राहुल आणि हार्दिक पंड्याचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे. ४९ धावा करताच तो भारतासाठी सर्वाधिक T20I धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचू शकतो.
ABHISHEK SHARMA RECORD

ABHISHEK SHARMA RECORD

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ABHISHEK SHARMA RECORD INDIA VS NEW ZEALAND 4TH T20: भारतीय संघाचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे. या सामन्यात ४९ धावा केल्या, तर तो भारताच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचू शकतो. यासाठी त्याला केएल राहुल आणि हार्दिक पंड्या या दोघांनाही मागे टाकावं लागेल.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा टी-२० सामना शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) रोजी खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष असेल. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून, त्याला या सामन्यात मोठी खेळी करण्याची संधी आहे.

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