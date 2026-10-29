ABHISHEK SHARMA RECORD: अभिषेक शर्माच्या निशाण्यावर राहुल-हार्दिकचा विक्रम! चौथ्या T20 सामन्यात इतिहास घडवण्याची संधी

ABHISHEK SHARMA RECORD INDIA VS NEW ZEALAND 4TH T20: भारतीय संघाचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात मोठा विक्रम करण्याची संधी आहे. या सामन्यात ४९ धावा केल्या, तर तो भारताच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचू शकतो. यासाठी त्याला केएल राहुल आणि हार्दिक पंड्या या दोघांनाही मागे टाकावं लागेल.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथा टी-२० सामना शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) रोजी खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष असेल. तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून, त्याला या सामन्यात मोठी खेळी करण्याची संधी आहे..अभिषेक शर्माने आतापर्यंत ७० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये २,२४० धावा केल्या आहेत. भारतासाठी या प्रकारात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे. आता आगामी सामन्यात २६ धावा केल्या, तर तो केएल राहुलला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावर पोहोचेल. केएल राहुलने भारताकडून ७२ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये २,२६५ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे अभिषेकला त्याच्या पुढे जाण्यासाठी आणखी २६ धावा करण्याची गरज आहे..WPL AUCTION 2027: वय फक्त १५ वर्षे, WPL ऑक्शनमध्ये इतिहास! दिल्ली कॅपिटल्सने उमा काशवीला निवडलं, कोण आहे ही युवा अष्टपैलू खेळाडू?.अभिषेक शर्माला केवळ केएल राहुलच नव्हे, तर हार्दिक पंड्यालाही मागे टाकण्याची संधी आहे. हार्दिकने भारताकडून टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २,२८८ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे अभिषेकने आगामी सामन्यात ४९ धावा केल्या, तर तो हार्दिकला मागे टाकून भारतासाठी या प्रकारात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचेल..अभिषेकने आतापर्यंत ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली आहे, ते पाहता हा विक्रम त्याच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, यासाठी त्याला आगामी सामन्यात मोठी खेळी करावी लागेल. भारताकडून टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर आहे. त्याने १५९ सामन्यांमध्ये ४,२३१ धावा केल्या आहेत. .IND vs NZ 2nd T20I Live: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! न्यूझीलंडमध्ये मोडला सचिन तेंडुलकरचा विक्रम, बांगलादेशी-पाकिस्तानी गार....विराट कोहली ४,१८८ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर सूर्यकुमार यादवने ३,२७२ धावा केल्या आहेत. आता अभिषेक शर्माला या यादीत पुढे जाण्याची संधी आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात तो किती धावा करतो आणि कोणता विक्रम आपल्या नावावर करतो, याकडे चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.