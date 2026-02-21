Abhishek Sharma: अभिषेकची सुपर-८मध्ये अग्निपरीक्षा; एडेन मार्करम, लिंडे सुरुवातीला फिरकीचे फासे टाकणार

अहमदाबाद : टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेचा पहिला टप्पा संपला तरी नावावर एकही धाव नसलेला अभिषेक शर्मा आता भारताच्या सुपर-८ मधील सामन्यांना तयार होतोय. रविवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याच्यासमोर एकतर ऑफस्पिनर एडेन मार्करम किंवा डावखुरा फिरकी गोलंदाज लिंडे सुरुवात करणार, हे निश्चित आहे..संघातील हुकमी फलंदाज; परंतु तिन्ही सामन्यांत शून्यावर बाद झाल्यामुळे अभिषेक शर्मावर दडपण वाढले आहे. तीनपैकी दोन लढतींत तो ऑफस्पिनरसमोर बाद झालाय. त्याला रोखण्याचा सोपा प्लान आता उघड झाला आहे, त्यामुळे डावाच्या सुरुवातीला अभिषेकसमोर दक्षिण आफ्रिका वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवात करणार नाही, हे स्पष्ट आहे..India vs USA T20 World Cup : क्रिकेटच्या पंढरीतून टीम इंडियाचं रणशिंग; आज वानखेडेवर अमेरिकेविरुद्ध सामना, ईशान किशन सलामीला येणार?.पाकविरुद्धच्या सामन्यात त्यांचा कर्णधार सलमान आघा याने अभिषेकला बाद केले होते. नेदरलँड्सविरुद्धच्या लढतीत आर्यन दत्तने अभिषेकला भोपळा फोडू दिला नव्हता. आफ्रिकेचा कर्णधार एडेन मार्करम हा स्वतः बदली ऑफस्पिनर आहे. केशव महाराज पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करणार नाही, त्यामुळे रविवारी मार्करमकडे स्वतःसह जॉर्ज लिंडे असे दोन पर्याय आहेत..टी-२० प्रकारात दरारा निर्माण करणाऱ्या अभिषेकचा स्ट्राइक रेट १९२ पेक्षा अधिक होता; परंतु टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा सुरू झाली आणि पहिल्याच सामन्यात अमेरिकेविरुद्ध तो वेगवान गोलंदाज अली खानला उंच फटका मारताना बाद झाला. या सामन्यात त्याने पोटदुखीमुळे क्षेत्ररक्षण केले नव्हते. दोन दिवसांनंतर नवी दिल्लीत प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या निवासस्थानी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर अभिषेकचे पोट अधिकच बिघडले आणि त्याला दोन दिवस रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. त्यानंतर पूर्ण बरा होऊन तो पाकिस्तान आणि नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात खेळला; परंतु आपल्या नावावर अद्याप एकही धाव लावू शकला नाही..संथ खेळपट्ट्या आणि डावाची सुरुवात करताना फिरकी गोलंदाज हा चक्रव्यूह अभिषेकला भेदता आलेला नाही. आता सुपर-८ स्पर्धेचा टप्पा सुरू होत असताना अभिषेक नव्या आत्मविश्वासाने खेळेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेकडे कागिसो रबाडा आणि लुंगी एन्गिडी असे वेगवान गोलंदाज आहेत; परंतु रविवारी या दोघांपेक्षा मार्करम किंवा लिंडे यांच्या हाती नवा चेंडू असेल..संथ खेळपट्ट्यांमुळे परिणाम?वानखेडे, कोलंबो आणि अहमदाबाद येथे सामने खेळला आहे, तेथील संथ खेळपट्ट्यांमुळे त्याला लय मिळालेली नाही, असे सांगत आयपीएलमधील फलंदाजीच्या एका प्रशिक्षकांनी अभिषेक बाद होण्याचे विश्लेषण केले आहे, ते म्हणतात, अभिषेक ऑफस्पिनरसमोर हमखास बाद होतो, असा कुठलाही डेटा नाही. अमेरिकेविरुद्ध डीप एक्स्ट्रा कव्हर (सीमारेषेवर) बाद झाला. त्याचा फटका चुकला होता, अन्यथा हा चेंडू षटकार जायला हवा होता. त्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध समोरून हलकेच वळलेला चेंडू त्याने मिडऑनच्या क्षेत्ररक्षकाकडे सोपा झेल दिला. तर नेदरलँड्सविरुद्ध ते चेंडूच्या दिशेतून बाजूला गेला आणि चेंडू यष्टींवर लागला. त्यामुळे दोष अभिषेकच्या मानसिकतेचा आहे, असे या प्रशिक्षकाचे म्हणणे आहे. अभिषेकला यातून मार्ग काढण्यासाठी आता भारतीय संघातील फलंदाजीचे प्रशिक्षक सुतांशू कोटक यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे..Ryan Ten Doeschate: भारतीय संघातील उणिवांची कबुली; सलामीवीर अन् इतर फलंदाजांचे ऑफस्पिनर्ससमोर अपयश : रायन दोशहाते .सचिन तेंडुलकरचे उदाहरण१९९४ मध्ये झालेल्या सिंगर कप आणि तिरंगी मालिकेत सचिन तेंडुलकर सलग तीन सामन्यांत शून्यावर बाद झाला होता. पुढच्या लढतीत आठ धावांवर माघारी फिरल्यानंतर सचिनने पुढच्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या लढतीत ११५ धावांची शानदार खेळी करून सर्व अपयश मागे टाकले होते. अभिषेकही पुन्हा जोमात खेळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.