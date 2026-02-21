Cricket

Abhishek Sharma: अभिषेकची सुपर-८मध्ये अग्निपरीक्षा; एडेन मार्करम, लिंडे सुरुवातीला फिरकीचे फासे टाकणार

Abhishek Sharma T20 World Cup: टी-२० विश्वकरंडकात अद्याप धाव न करणारा अभिषेक शर्मा सुपर-८ फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पुनरागमनाच्या प्रयत्नात आहे. एडेन मार्करम किंवा जॉर्ज लिंडे फिरकीने सुरुवात करत त्याची कसोटी पाहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अहमदाबाद : टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेचा पहिला टप्पा संपला तरी नावावर एकही धाव नसलेला अभिषेक शर्मा आता भारताच्या सुपर-८ मधील सामन्यांना तयार होतोय. रविवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याच्यासमोर एकतर ऑफस्पिनर एडेन मार्करम किंवा डावखुरा फिरकी गोलंदाज लिंडे सुरुवात करणार, हे निश्चित आहे.

