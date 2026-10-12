Ranji Trophy: ३६ दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर जामिनावर बाहेर येताच शतक ठोकलं अन् मग मैदानात बसूनच अभिषेक ढसाढसा रडला

Ranji Trophy 2026, Delhi vs Bengal: भारतात सध्या रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ स्पर्धा सुरू झाली असून पहिल्या फेरीतील सामने खेळले जात आहेत. या फेरीतील कल्याणी येथे सुरू असलेला दिल्ली विरुद्ध पश्चिम बंगाल सामना युवा यष्टीरक्षक फलंदाज अभिषेक पोरेलमुळे (Abhishek Porel) चर्चेत आला आहे. या सामन्यात अभिषेक शतक झाल्यानंतर मैदानातच रडू लागला होता. खरंतर काही आठवड्यांपूर्वीच त्याला महिलेवरील आत्याचाराच्या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. त्यानंतर त्याने रणजी ट्रॉफीत बंगालसाठी पुनरागमन केले आहे. .Ranji Trophy : तुषार देशपांडेने तीन चेंडूंत मॅच फिरवली, ७ फलंदाज ३७ धावांत तंबूत; मुंबईसाठी असा पराक्रम करणारा सहावा गोलंदाज.सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) सामन्याच्या दुसऱ्या दिवसाच्या शेवटच्या सत्रात २३ वर्षीय अभिषेकने शतक पूर्ण केले. त्यावेळी बंगालच्या ड्रेसिंग रुममध्ये त्याच्या संघसहकाऱ्यांनी त्याच्या कामगिरीचे कौतुक केल. अभिषेक मात्र शतक पूर्ण करताच गुडघ्यावर बसला आणि रडू लागला. त्यानंतर त्याने स्वत:ला सावरलं आणि बॅट उंचावून अभिवादन केले..अभिषेक आयपीएल २०२६ नंतर पहिल्यांदाच स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळत आहे. त्याच्यासाठी गेले ४ महिने अत्यंत कठीण होते. त्याला ११ ऑगस्ट रोजी कर्नाटकमधील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या तरुणीने तक्रार केल्यानंतर अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर आत्याचार आणि लग्नाचे अमिष दाखवल्याचा आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच त्याच्यावर तरुणीने तिचे खाजगी फोटो उघड करण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेल करण्याचाही आरोप केला होता. त्याच्यावर १९ कलमांखाली गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयात ११ ऑगस्टला सुनावणी झाल्यानंतर मगरा पोलिसांनी पोरेलला अटक केली होती..त्यानंतर तो तब्बल ३६ दिवस जेलमध्ये होता. पण सप्टेंबरमध्ये त्याला या प्रकरणात जामीन मिळाला. जामीनानंतर त्याचा समावेश रणजी ट्रॉफी २०२६-२७ मधील पहिल्या फेरीसाठी बंगाल संघात करण्यात आला होता. दरम्यान, अद्याप अभिषेकची या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेली नाही.बंगालला आघाडीसामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर दिल्लीचा संघ ७७.३ षटकात २४० धावांवर सर्वबाद झाला. दिल्लीकडून हृतिक शौकिनने सर्वाधिक ५६ धावांची खेळी केली. आयुश डोसेजाने ४५ धावांची खेळी केली. बंगालकडून मोहम्मद शमीने ४ विकेट्स घेतल्या, तर अमीर गनीने ३ विकेट्स घेतल्या..Ranji Trophy: ८ चौकार अन् ३ षटकार... रिंकू सिंगचं खणखणीत नाबाद शतक; टीम इंडियात पुनरागमनासाठी ठोकली दावेदारी.त्यानंतर बंगालकडून कर्णधार अभिमन्यू ईश्वरन (३४), अंकुर पॉल (१७) आणि सुदीप चॅटर्जी (२) यांच्या विकेट्स गेल्यानंतर मात्र सुदीप घरामी आणि अभिषेक पोरेल यांनी डाव सावरत नाबाद १९९ धावांची भागीदारी केली. या भागीदारीदरम्यान दोघांनीही शतके पूर्ण केली. त्यामुळे दुसऱ्या दिवस अखेर बंगालने ७९ षटकात ३ बाद ३०४ धावा करत ६४ धावांची आघाडी घेतली आहे. सुदीप घरामी २२१ चेंडूत १२२ धावा करून नाबाद आहे, तर अभिषेक १६१ चेंडूत ११४ धावा करून नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.