अबरार अहमदला करारबद्ध करणाऱ्या काव्या मारनच्या SRH ला सुनील गावस्करांनी सुनावले; म्हणाले, या पैशातून ते आपले जवान मारतात...

Kavya Maran Sunrisers Leeds Abrar Ahmed deal reaction : इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये सर्वांची लाडकी काव्या मारन आता सर्वांच्या टीकेचा मारा सहन करतेय... सनरायझर्स हैदराबाद संघाच्या मालकीण काव्या मारनने द हंड्रेड लीगमध्ये पाकिस्तानी खेळाडू अबरार अहमद याला २.३४ कोटींत करारबद्ध केले. सनरायझर्सची मालकी हक्क असलेल्या सनरायझर्स लीड्स संघाकडून पाकिस्तानी खेळाडू खेळणार आहे. काव्या मारनच्या या निर्णयानंतर संतापाची लाट उसळली आहे. परदेशातील विविध ट्वेंटी-२० लीगमध्ये आयपीएल फ्रँचायझींची गुंतवणूक आहे आणि त्यांनी यापूर्वी पाकिस्तानी खेळाडूंपासून दूरावा ठेवला आहे. पण, काव्याने ती परंपरा मोडली आणि आता महान खेळाडू सुनील गावस्कर यांनीही ( Sunil Gavaskar) त्यावर मोठं भाष्य केलं आहे..पाकिस्तानी खेळाडू आयपीएलच्या पहिल्या पर्वात म्हणजेच २००८ मध्ये खेळले होते. पण, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकड्यांना आयपीएलमधून हाकलण्यात आले. आताही आयपीएल फ्रँचायझी पाकिस्तानींना दोन हात लांबच ठेवतात..FACT CHECK : रोहित शर्माने सनरायझर्स हैदराबादला इंस्टाग्रामवर केले अनफॉलो , पाकड्याला ताफ्यात घेतल्याचा आलाय राग?.सुनील गावस्कर म्हणाले, द हंड्रेडमधील एका फ्रँचायझीच्या भारतीय मालकाने पाकिस्तानी खेळाडूला करारबद्ध केल्याने निर्माण झालेला गोंधळ अपेक्षित आहे. मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर आयपीएलमधून पाकिस्तानी खेळाडूंना बंदी घातली गेली. आपल्या हे नंतर लक्षात आले की, पाकिस्तानी खेळाडूंना मिळणारा पैसा हा टॅक्स रुपाने पाकिस्तान सरकारकडे जातो. त्यातून ते शस्त्र खरेदी करतात आणि आपल्या जवान व नागरीक यांना ते मारतात..ते पुढे म्हणाले, भारतीय मालक असलेल्या फ्रँचायझीने पाकिस्तानी खेळाडूंना करारबद्ध करून मोठी रक्कम दिली,तर तो भारतीयांच्या मृत्यूला हातभार लावत आहे. द हंड्रेडमधील संघाचे प्रशिक्षक डॅनियल व्हेटोरी, जो न्यूझीलंडचा आहे, त्याना कदाचित हे माहित नसेल. म्हणूनच त्याला त्याच्या संघात काही पाकिस्तानी खेळाडू हवे असतील, परंतु निश्चितच मालकाला परिस्थितीची समज असायला हवी होती आणि त्यांनी खरेदीला परावृत्त करायला हवे होते. भारतीयांच्या जीवापेक्षा स्पर्धेत जिंकणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे का?.सनरायझर्सवर बहिष्कार...ते पुढे म्हणाला, चाहते संघावर बहिष्कार टाकू शकतात. या संघाच्या प्रत्येक सामन्यात, भारतीय चाहत्यांकडून निषेध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली जातील. चूक सुधारण्याची अजूनही वेळ गेलेली नाही. आशा करतो की सुधारली जाईल.