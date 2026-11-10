U12 Cricket: अचिव्हर्स अकादमीने उंचावला परिवर्तन कप! यंग बॉइज क्लबचा धुव्वा; अनिश विद्युत सर्वोत्तम खेळाडू

दिलीप वेंगसरकर फौंडेशनच्या वतीने ओव्हल मैदान, चर्चगेट येथे आयोजित करण्यात आलेल्या १२ वर्षाखालील मुलांच्या परिवर्तन कप क्रिकेट स्पर्धेत अचिव्हर्स क्रिकेट अकादमी संघाने यंग बॉइज क्रिकेट क्लब संघावर तब्बल ११६ धावांनी दणदणीत विजय मिळवत विजेतेपद पटकावले. .IND vs PAK Asia Cup Final: कोण आहे मोहित उल्वा, ज्याने शेवटच्या चेंडूवर फोर मारत भारताला पाकिस्तानविरुद्ध जिंकवलं?.प्रथम फलंदाजी करताना अचिव्हर्स क्रिकेट अकादमी संघाने निर्धारित ३५ षटकांच्या खेळात ४ बाद २३० धावांचे लक्ष्य उभारले. अनिश विद्युत (५४) आणि रिदम कचरे (५१) या जोडीने ११५ धावांची सलामी दिली. त्यानंतर शौर्य पाटील (२६), युवराज घरत (४०), आणि शाल्व महरजन (नाबाद ३०) या खेळाडूंनी आपल्या संघाच्या धावसंख्येत आणखी भर घातली. यंग बॉइज क्रिकेट क्लब संघाच्या रुद्राक्ष गवस (३२ धावांत २ बळी ) आणि कबीर सूपल (४१ धावांत २ बळी) यांनी प्रत्येकी दोन बळी मिळविले..या आव्हानाचा पाठलाग करताना यंग बॉइज क्रिकेट क्लब संघाचा डाव ३३.१ षटकांत ११४ धावांत आटोपला. दिशांक मेहता (२२ धावांत ४ बळी), शाल्व महरजन (१६ धावांत ३ बळी) आणि श्रीयांश तिवारी (२ धावांत २ बळी) यांच्या अचूक गोलंदाजीने ही करामत केली. यंग बॉईज संघाच्या भूमिराज मढवी यानेच सर्वाधिक २५ धावा केल्या..अंतिम सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून शाल्व महरजन याची निवड करण्यात आली. स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू आणि सर्वोत्तम फलंदाज म्हणून अचिव्हर्सच्या अनिष् विद्युत (२३५ धावा आणि ६ बळी) याला तर सर्वोत्तम गोलंदाज म्हणून हर्षित कदम (११ बळी) आणि सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षक म्हणून विहान जैस्वाल (८ झेल) (दोघेही यंग बोईस क्रिकेट क्लब) यांना गौरविण्यात आले. मुंबईच्या १४ वर्षाखालील क्रिकेट निवड समितीचे चेअरमन अझीम खान, १४ वर्षाखालील मुलांच्या क्रिकेट निवड समितीचे सदस्य जयदीप पाल आणि भारताचे माजी कर्णधार दिलीप वेंगसरकर यांच्या हस्ते विजेत्यांना गौरविण्यात आले..IND vs PAK Asia Cup Final: पाकिस्तानच्या जबड्यातून विजय खेचला; आपला भारत आशियाचा राजा झाला .संक्षिप्त धावफलक - अचिव्हर्स क्रिकेट अकादमी - ३५ षटकांत ४ बाद २३० (अनिश विद्युत ५४, रिदम कचरे ५१, शौर्य पाटील २६, युवराज घरत ४०, शाल्व महरजन नाबाद ३०; रुद्राक्ष गवस ३२ धावांत २ बळी, कबीर सूपल ४१ धावांत २ बळी) वि.वि. यंग बोईस क्रिकेट क्लब - ३३.१ षटकांत सर्वबाद ११४ ( भूमिराज मढवी २५; शाल्व महरजन १६ धावांत ३ बळी, दिशांक मेहता २२ धावांत ४ बळी, श्रीयांश तीवर २ धावांत २ बळी) सामनावीर - शाल्व महरजन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.