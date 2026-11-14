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IND vs PAK Asia Cup Final: कोण आहे मोहित उल्वा, ज्याने शेवटच्या चेंडूवर फोर मारत भारताला पाकिस्तानविरुद्ध जिंकवलं?

Who is Mohit Ulva? : भारताच्या युवा संघाने १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करत जिंकले. या विजयात १० व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या मोहित उल्वाने मोलाचा वाटा उचलला. शेवटच्या चेंडूवर त्याने चौकार मारत भारताला विजयापर्यंत पोहचवले.
Mohit Ulva | U19 Asia Cup | Team India

Mohit Ulva | U19 Asia Cup | Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan Final: भारताच्या युवा संघाने शनिवारी ऐतिहासिक कामगिरी करत १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. भारताने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानच्या युवा संघाला शेवटच्या चेंडूवर पराभवाचा धक्का दिला.

भारताच्या विजयात मोहित उल्वाने (Mohit Ulva) मोलाचा वाटा उचलला. त्याने शेवटी दिलेल्या झुंजीमुळे भारतासाठी विजय शक्य झाला. भारताने अंतिम सामन्यात ३३८ धावांचे लक्ष्य शेवटच्या चेंडूवर ९ विकेट्स गमावत पूर्ण केले.

Mohit Ulva | U19 Asia Cup | Team India
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