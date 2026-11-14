IND vs PAK Asia Cup Final: कोण आहे मोहित उल्वा, ज्याने शेवटच्या चेंडूवर फोर मारत भारताला पाकिस्तानविरुद्ध जिंकवलं?

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan Final: भारताच्या युवा संघाने शनिवारी ऐतिहासिक कामगिरी करत १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. भारताने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानच्या युवा संघाला शेवटच्या चेंडूवर पराभवाचा धक्का दिला. भारताच्या विजयात मोहित उल्वाने (Mohit Ulva) मोलाचा वाटा उचलला. त्याने शेवटी दिलेल्या झुंजीमुळे भारतासाठी विजय शक्य झाला. भारताने अंतिम सामन्यात ३३८ धावांचे लक्ष्य शेवटच्या चेंडूवर ९ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. .IND vs PAK Asia Cup Final: पाकिस्तानच्या जबड्यातून विजय खेचला; आपला भारत आशियाचा राजा झाला .या सामन्यात भारतासाठी कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी आणि आर्यवीर सेहवाग यांनी सलामीला फलंदाजीला येत चांगली सुरुवात केली. दोघांनीही अर्धशतके केली. रायचंदानीने १०१ चेंडूत ८० धावांची खेळी केली. तसेच आर्यवीर सेहवागने ६१ चेंडूत ५८ धावांची खेळी केली. पण नंतर भारताची मधली फळी कोलमडली होती. एका क्षणी भारताची अवस्था २५२ धावांवर ८ विकेट्स अशी झाली होती. पण १० व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या मोहित उल्वाने मनल चौहानला चांगली साथ दिली. या दोघांनी ९ व्या विकेटसाठी ३५ चेंडूत ५७ धावांची भागीदारी केली आणि भारताचा विजयाच्या आशा उंचावल्या. .पण मनल ३२ चेंडूत ४७ धावा करून बाद झाला. तो बाद झाल्यानंतरही भारला २९ धावांची गरज होती. पण तरी उल्वाने आशा कायम ठेवल्या, त्याला चिगुरुपती वेंकटने भक्कम साथ दिली. या दोघांनी मिळून शेवटच्या षटकापर्यंत ६ चेंडू ८ धावा असं समीकरण भारतासाठी तयार केलं. नंतर १ चेंडूत ३ धावांची गरज भारताला होता. यावेळी उल्वाने चौकार ठोकला आणि भारताला विजयापर्यंत पोहचवलं. मोहितने चौकार ठोकताच भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये जल्लोष झाला. मोहितला खेळाडूंनी उचलूनही घेतले. तो २६ चेंडूत ४९ धावांवर नाबाद राहिला, तर वेंकट ११ धावांवर नाबाद राहिला..कोण आहे मोहित उल्वा?३० नोव्हेंबर २००७ रोजी जन्मलेल्या सुरेंद्रनगर, गुजरात येथे मोहित उल्वा याचा जन्म झाला. त्याच्या क्रिकेटची सुरुवात टेनिस बॉल क्रिकेटपासून त्याच्या गावात झाली. त्याचे वडील रेल्वे संरक्षण दलात कार्यरत आहेत. त्यांनीच त्याच्यातील क्रिकेटपटू होण्याची क्षमता ओळखली आणि त्यांनी त्याला प्रशिक्षणासाठी अकादमीत दाखल केले.अखेर मोहितने महेंद्रसिंह चौहान यांच्या मार्गदर्शनाखाली जामनगर येथील क्रिकेट बंगल्यात प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली, ज्यांनी भारताचा अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजालाही प्रशिक्षण दिले होते. महेंद्रसिंह चौहान यांनी मोहितच्या फिटनेसवर भरपूर काम केले. विशेष म्हणजे मोहित आली ऑफ-स्पिन गोलंदाजी करायचा. पण त्याची शरीरयष्टी पाहून आणि धावण्याची क्षमता पाहून त्यांनी त्याला वेगवान गोलंदाजीसाठी प्रेरणाही दिली..U19 Asia Cup: सेहवागच्या दीडशतकानंतर भारताच्या ७ गोलंदाजांना विकेट्स अन् UAE चा पराभव करत गाठली सेमीफायनल; कोणाविरुद्ध होणार मॅच?.मोहितच्या वडिलांची राजकोटला बदली झाल्यानंतर तो देखील त्यांच्यासोबत गेला आणि सौराष्ट्रसाठी वयोगट क्रिकेट खेळू लागला. त्याचे वडीलही त्याच्याकडून सराव करून घ्यायचे. त्यांनी त्याच्यासाठी बॉलिंग मशीनही घेतली. त्यामुळे त्याची फलंदाजीही सुधारली. दोन वर्षांपूर्वी, त्याने जयदेव उनाडकटसोबत सौराष्ट्र प्रीमियर लीगमध्ये एक हंगाम घालवला, ज्याचा त्याला फायदा झाला.मोहित हा भारताच्या युवा संघातील प्रमुख गोलंदाज आहे. त्याने सौराष्ट्रासाठी विविध वयोगटात खेळत त्याची प्रतिभा सिद्ध केली आहे. त्याने बीसीसीआयचे बंगळुरूमधील सेंटर ऑफ एक्सलन्समधील सराव शिबिरांमध्येही सहभाग घेतलेला आहे. १८ वर्षांचा मोहित ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज पॅट कमिन्सचा मोठा चाहता आहे. त्याने आता पुढील क्रिकेट कारकिर्दीसाठी त्याच्या खाण्याकडे आणि शरीराकडे लक्ष देणेही सुरू केले आहे. त्याचं लक्ष्य आता भारताच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्याकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.