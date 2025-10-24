Video Viral: ऑस्ट्रेलियात भारतीय क्रिकेटपटू अचानक कॅबमध्ये बसल्यावर ड्रायव्हर शॉक; कॅमेऱ्यात रिअॅक्शन कैद

ऑस्ट्रेलियात भारतीय क्रिकेटपटू अचानक कॅबमध्ये बसल्यावर ड्रायव्हर थक्क झाला. प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल आणि ध्रुव जुरेल यांनी ऍडलेडमध्ये उबर कॅब बूक केली होती. ड्रायव्हरच्या चेहऱ्यावरील थक्क भाव डॅशकॅममध्ये कैद झाले..जर अचानक आपल्यासमोर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू समोर येऊन थांबला, तर काय होईल? असा विचार कधीतरी क्रिकेटप्रेमींनी केलाच असेल ना. पण नुकतेच अशी एक घटना एका टॅक्सी ड्रायव्हरसोबत घडली. त्याच्यासमोर एक नाही, तर तीन क्रिकेटपटू येऊन उभे राहिले. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे..भारताचा वनडे संघ सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. दुसरा सामना २३ ऑक्टोबर रोजी ऍडलेडला झाला होता. यादरम्यान, एका उबर कॅब ड्रायव्हरच्या कारमध्ये अचानक भारताचे तीन खेळाडू बसायला आले होते. भारतीय वनडे संघात असलेल्या प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल आणि ध्रुव जुरेल यांनी ऍडलेडमध्ये उबर कॅब बूक केली होती. त्यामुळे ते जेव्हा बूक केलेल्या कॅबमध्ये बसले, तेव्हा ड्रायव्हर मात्र थक्क झाला. तो या तिन्ही खेळाडूंकडे सुरुवातीला पाहात राहिला. त्याच्या तोंडून शब्द फुटत नव्हते. पण त्याने नंतर स्वत:ला सावरले आणि तो कॅब चालवू लागला. .त्याच्या कॅबमध्ये त्याच्या शेजारी प्रसिद्ध कृष्णा बसला होता, तर मागे जुरेल आणि जैस्वाल बसले होते. दरम्यान, ड्रायव्हरच्या चेहऱ्यावरील थक्क भाव कारच्या डॅशकॅममध्ये कैद झाले होते. त्यामुळे हा व्हिडिओ समोर आला आहे..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिका पराभूत झाली, पण शुभमन गिलकडून रोहित शर्माचं कौतुक; म्हणाला, 'जशी बॅटिंग केली...'.व्हायरल व्हिडिओमध्ये असेही दिसते की खेळाडू त्यांच्या ठरलेल्या ठिकाणी पोहचल्यानंतर त्यांचा ड्रायव्हरसोबत शिष्टाचारयुक्त छोटा संवाद झाला. यासंपूर्ण व्हिडिओमध्ये ड्रायव्हरने खेळाडूंच्या खाजगी आयुष्याचा मान राखल्याचे दिसत आहे. कारण तो फारसा त्यांच्याशी बोलताना दिसला नाही. त्यामुळे त्याने त्याचे सध्या कौतुकही होत आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत..तथापि, जुरेल, जैस्वाल आणि कृष्णा हे तिघेही आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना, त्यामुळे त्यांच्यात चांगली मैत्रीही आहे. मात्र त्यांना अद्याप ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. आत्तापर्यंत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात वनडे मालिकेतील तीन पैकी दोन सामने झाले आहे. या दोन्ही सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना सिडनीमध्ये २५ ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.