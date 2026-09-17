IND vs AFG 3rd T20I: इथे-तिथे-सगळीकडे राशिद खान... भन्नाट रन आऊट अन् दोन अविश्वसनीय झेलने फिरवली मॅच; Video Viral

India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माच्या ( Abhishek Sharma) वादळी शतकाने माहोल बनवले असले तरी अफगाणिस्तानच्या राशिद खाननेही ( Rashid Khan ) तो टॉपचा खेळाडू का आहे, हे दाखवून दिले. अभिषेकच्या विकेटनंतर संजू सॅमसन व शिवम दुबे यांचे अविश्वसनीय झेल अन् तिलक वर्माला भन्नाट थ्रो करून केलेले रन आऊट... याने राशिदने भारताच्या धावांवर लगाम लागली. २५० पार जाणाऱ्या भारतीय संघाला ७ बाद २२१ धावांवर समाधान मानावे लागले. .अभिषेकने ३४ चेंडूंत ९ चौकार व ११ षटकारांसह १०८ धावांची खेळी करताना संजूसह पहिल्या विकेटसाठी ९.५ षटकांत १४२ धावा जोडल्या. अभिषेकने २०२६ या कॅलेंडर वर्षात सर्व ट्वेंटी-२० सामन्यात ९६ षटकार खेचले आहेत आणि ही भारतीयांमध्ये ही दुसरी सर्वाधिक संख्या आहे. २०२५ मध्ये अभिषेकने १०८ षटकार खेचले होते. तिसऱ्या क्रमांकावर अभिषेकचेच ( ८७) नाव आहे. अभिषेकचे हे आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील तिसरे आणि एकूण १०वे ट्वेंटी-२० शतक ठरले आणि त्याने विराट कोहलीच्या ( १०) शतकांशी बरोबरी केली. राशिद खानने अफगाणिस्ताला अभिषेकची विकेट मिळवून दिली..IND VS AFG 3RD T20I: २० चेंडूंत १०२ धावा... Abhishek Sharma ने ट्वेंटी-२०चा इतिहास-भूगोल बदलला! एक नव्हे अनेक विक्रम मोडले, सेलिब्रेशन तर भारीच केले Video Viral .त्यानंतर संजू ३५ चेंडूंत ५० धावांवर झेलबाद झाला.. अझमतुल्लाह ओमारझाईच्या गोलंदाजीवर संजूने टोलावलेला चेंडू राशिदने सीमारेषेवर अप्रतिमरित्या टिपला. त्यापूर्वी स्वतःच्याच गोलंदाजीवर क्षेत्ररक्षणात चपळता दाखवताना तिलक वर्माला ( २) त्याने डायरेक्ट हिटवर रन आऊट करून माघारी पाठवले. राशिद इथेच थांबला नाही.. शिवम दुबेने ( १४) मारलेला फटका राशिदने पळत जाऊन सीमारेषेवर अविश्वसनीयरित्या टिपला आणि भारताच्या धावसंख्येला लगाम लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..श्रेयस अय्यर २९ धावांवर रन आऊट झाला. ओमारझाईने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱअया अफगाणिस्तानला अक्षर पटेलने पॉवर प्लेमध्ये दोन धक्के दिले. रहमनुल्लाह गुरबाज ( १५) ला त्रिफळाचीत केल्यानंतर सेदिकुल्लाह अटलला ( १) त्याने झेलबाद केले. त्यानंतर जसप्रीत बुमराह व यश ठाकूर यांनी विकेट्स घेतल्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा अफगाणिस्ताननने ५.२ षटकांत ४ बाद ४७ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.