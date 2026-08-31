Cricket

IND vs AFG: भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी सकारात्मक बातमी! ५ वर्षानंतर एका खेळाडूचे नाव पुन्हा चर्चेत; नेमकं काय घडतंय?

IND vs AFG: Biggest Positive News For India : भारतीय संघाला सप्टेंबरमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळायची आहे आणि त्यापूर्वी खूप मोठी सकारात्मक बातमी समोर आली आहे.
Shubman Gill & Gautam Gambhir

Shubman Gill & Gautam Gambhir

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs T20I series against Afghanistan: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेपूर्वी भारतीय संघासाठी खूप मोठी सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. अष्टपैलू हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) आणि नितीश कुमार रेड्डी ( Nitish Kumra Reddy) हे पूर्णपणे तंदुरुस्त झाले असून ते संघ निवडीसाठी उपलब्ध आहेत. श्रीलंका दौऱ्याला मुकलेला वॉशिंग्टन सुंदरही दुखापतीतून सावरण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. १३ सप्टेंबरपासून IND vs AFG ट्वेंटी-२० मालिका सुरू होतेय आणि यात हार्दिक व नितीशची निवड होऊ शकते.

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