IND vs AFG: भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी सकारात्मक बातमी! ५ वर्षानंतर एका खेळाडूचे नाव पुन्हा चर्चेत; नेमकं काय घडतंय?

India vs T20I series against Afghanistan: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेपूर्वी भारतीय संघासाठी खूप मोठी सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. अष्टपैलू हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) आणि नितीश कुमार रेड्डी ( Nitish Kumra Reddy) हे पूर्णपणे तंदुरुस्त झाले असून ते संघ निवडीसाठी उपलब्ध आहेत. श्रीलंका दौऱ्याला मुकलेला वॉशिंग्टन सुंदरही दुखापतीतून सावरण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. १३ सप्टेंबरपासून IND vs AFG ट्वेंटी-२० मालिका सुरू होतेय आणि यात हार्दिक व नितीशची निवड होऊ शकते. .वॉशिंग्टन सुंदर चेन्नईत आठवडाभर विश्रांतीवर होता आणि तो पुन्हा बंगळुरूच्या CoE मध्ये परतणार आहे. अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती पुढील आठवड्यात अफगाणिस्तान मालिकेसाठी संघ निवड करण्याची शक्यता आहे. "अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेतून पुनरागमन करण्याचे वॉशिंग्टनचे लक्ष्य आहे. मागील काही आठवड्यात त्याच्यावरील कामाचा ताण वाढवण्यात आलेला आहे. रेड्डी आणि पांड्या, हे दोघंही CoE मध्ये बराच काळ पुनर्वसनासाठी आहेत आणि ते आता पूर्णपणे तंदुरुस्त झाले आहेत. ते तीन सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी उपलब्ध असतीलल,"असे सूत्रांनी TOI ला सांगितले..Vaibhav Sooryavanshi: १५ व्या वर्षी वैभवचा आणखी एक पराक्रम, १९६९ साली झालेली अशी ऐतिहासिक खेळी! बाद कसा झाला ते पाहा Video .जसप्रीतचे पुनरागमन...जसप्रीत बुमराहच्या पुनरागमनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुखपातीमुळे त्याला श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेला मुकावे लागले होते. या वर्षाच्या अखेरीस न्यूझीलंडविरुद्धच्या दोन कसोटी मालिकेसाठी त्याला दुखापतीपासून दूर ठेवण्याचे आव्हान संघ व्यवस्थापनाच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे ते त्याला मैदानावर लवकर उतरवण्याची घाई नक्कीच करणार नाहीत. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत त्याचे खेळणे जवळपास अशक्य आहे, परंतु आशियाई स्पर्धेत तो खेळू शकतो.."बुमराहची प्रगती चांगली होत आहे. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी त्याने वन डे आणि कसोटी सामन्यांवर लक्ष केंद्रित करावे अशी योजना होती, परंतु गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे व्यवस्थापन त्याला प्रथम ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून हळूहळू पुनरागमन करू इच्छित आहे. त्याच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे आणि शेवटच्या क्षणी काही अनपेक्षित घडामोडी न झाल्यास आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळण्याची दाट शक्यता आहे," असे सूत्राने स्पष्ट केले..हे काय नवलंच! प्रिंटर खराब झाला म्हणून संघाने सामना गमावला; क्रिकेटच्या इतिहासात कधी न घडलेला प्रसंग, नेमकं काय झालं?.कृणाल पांड्याचा विचार...भारतीय संघाला नुकत्याच झालेल्या आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यावर ट्वेंटी-२० मालिकेत मार खावा लागला होता. तेथे त्यांना डावखुऱ्या-फिरकीपटूची उणीव जाणवली होती. अक्षर पटेलने या दौऱ्यावर सातही सामने खेळले होते, परंतु त्याला चार विकेट्सच घेता आल्या. अशा परिस्थिती संघ व्यवस्थापन कृणाल पांड्याचा विचार करतेय. त्याने २०२१ मध्ये भारतासाठी शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना खेळला होता. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने RCB साठी १४ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.