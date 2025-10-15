Cricket

ODI Rankings मध्ये अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंचं राज्य! राशिद खान-ओमरझाई अव्वल; तर कसोटीत जैस्वालची भरारी

Rashid Khan & Azmatullah Omarzai New No.1s in Latest ICC ODI Rankings: आयसीसीने नुकतीच ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंचे वर्चस्व स्पष्ट दिसून आले आहे. दोन विभागात अफगाणिस्तानचे खेळाडू अव्वल आहेत.
Pranali Kodre
Summary

  • अफगाणिस्तानने बांगलादेशला वनडे मालिकेत ३-० ने पराभूत करत व्हाईटवॉश दिला.

  • यानंतर आता आयसीसीच्या ताज्या वनडे क्रमवारीत अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंचं वर्चस्व दिसत आहे.

  • राशिद खानने गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थान मिळवले, तर अझमतुल्ला ओमरझाई अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत अव्वल आहे.

