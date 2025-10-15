ODI Rankings मध्ये अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंचं राज्य! राशिद खान-ओमरझाई अव्वल; तर कसोटीत जैस्वालची भरारी

अफगाणिस्तानने बांगलादेशला वनडे मालिकेत ३-० ने पराभूत करत व्हाईटवॉश दिला. यानंतर आता आयसीसीच्या ताज्या वनडे क्रमवारीत अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंचं वर्चस्व दिसत आहे. राशिद खानने गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थान मिळवले, तर अझमतुल्ला ओमरझाई अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत अव्वल आहे. .अफगाणिस्तानने नुकतेच बांगलादेशला वनडे मालिकेत ३-० अशा फरकाने पराभूत करत व्हाईटवॉश दिला. शेवटच्या सामन्यात तर मंगळवारी अफगाणिस्तानने बांगलादेशला २०० धावांनी पराभूत केलं. या मालिकेनंतर बुधवारी आयसीसीने ताजी क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीनुसार आता वनडे क्रमावारीत अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंचं वर्चस्व दिसून येत आहे. गोलंदाजी आणि अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये अफगाणिस्तानचे खेळाडू अव्वल आहेत. हे दोन खेळाडू म्हणजे राशिद खान आणि अझमतुल्ला ओमरझाई..Abhishek Sharma ने इतिहास रचला! ICC Rankings मध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला; विराट, सूर्यकुमार यांनाही जे नाही जमले, ते केले.राशिदने गोलंदाजांच्या यादीत ५ स्थानांची झेप घेत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या केशव महाराज, श्रीलंकेच्या महिश तिक्षणा, इंग्लंडचा जोफ्रा आर्चर आणि भारताचा कुलदीप यादव यांना मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला. केशव महाराज, तिक्षणा, आर्चर आणि कुलदीप हे राशिद पाठोपाठ अनुक्रमे दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर आहेत.याशिवाय अझमतुल्लाह ओमरझाईने अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्याने झिम्बाब्वेच्या सिकंदर रझाला मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला. रझा दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर अफगाणिस्तानचाच मोहम्मद नबी कायम आहे. तर चौथ्या क्रमांकावर राशिद खानने झेप घेतली आहे. राषिट अष्टपैलू खेळाडूंच्या यादीत दोन स्थानांची प्रगती करत चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. म्हणजेत आता पहिल्या पाच जणांमध्ये तीन अफगाणिस्तानचे अष्टपैलू आहेत. पहिल्या १० मध्ये भारताचा एकमेव रवींद्र जडेजा असून तो ९ व्या क्रमांकावर आहे..विशेष म्हणजे वनडेच्या फलंदाजी क्रमवारीमध्येही अफगाणिस्तानच्या इब्राहिम झाद्रानने तब्बल ८ स्थानांची झेप घेतली असून तो आता दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. झाद्रान बांगलादेशविरुद्धच्या वनडे मालिकेत मालिकावीर ठरला होता. त्याची आता अव्वल क्रमांकासाठी भारताचा नवा कर्णधार शुभमन गिलसोबत स्पर्धा आहे. गिल सध्या अव्वल क्रमांकावर आहे. पण गिल आणि झाद्रानमध्ये केवळ २० रेटिंग पाँइंट्सचा फरक आहे. सध्या फलंदाजांच्या यादीत गिलशिवाय पहिल्या १० जणांमध्ये भारताचा विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर आहेत. विराट ५ व्या क्रमांकावर, तर श्रेयस ९ व्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय अफगाणिस्तानचा रेहमनुल्ला गुरबाजने १६ व्या क्रमांकावर झेप घेतली, तर मोहम्मद नबीने ५० व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे..कसोटीत कुलदीप यादव - यशस्वी जैस्वालची मोठी झेपदरम्यान, भारतानेही नुकतीच मंगळवारी वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका २-० अशा फरकाने जिंकली. या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात जैस्वालने १७५ धावांची मोठी खेळी केली, तर कुलदीप यादवने दोन्ही डावात मिळवून ८ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे यशस्वी जैस्वालने फलंदाजीत, तर कुलदीपने गोलंदाजीत प्रगती केली आहे. जैस्वाल आता दोन स्थानांनी वर जात पाचव्या क्रमांकावर आहे. या क्रमवारी पहिल्या चार क्रमांकावर अनुक्रमे जो रुट, हॅरी ब्रुक, केन विलियम्सन आणि स्टीव्ह स्मिथ आहे. जैस्वालशिवाय पहिल्या १० मध्ये रिषभ पंत असून तो ८ व्या क्रमांकावर आहे..ICC ODI Rankings: भारताची स्मृती मानधनाच 'अव्वल'! दीप्ती शर्मानेही घेतली मोठी झेप; वर्ल्ड कपपूर्वी क्रमवारी जाहीर.दरम्यान, भारताविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत वेस्ट इंडिजकडून शतक केलेल्या शाय होप आणि जॉन कॅम्पबेल यांनाही फायदा झाला आहे. होप आता ३४ स्थानांची झेप घेत ६६ व्या क्रमांकावर आला आहे, तर कॅम्पबेल ६ स्थानांनी वर जात ६८ व्या क्रमांकावर आहे.गोलंदाजांच्या यादीत कुलदीप यादवने ७ स्थानांची झेप घेत १४ वा क्रमांक मिळवला आहे. कसोटीत गोलंदाजांच्या यादीत अव्वल क्रमांकावर भारताचाच जसप्रीत बुमराह आहे. वेस्ट इंडिजच्या जोमेल वॉरिकनने गोलंदाजांमध्ये ३० वा क्रमांक आता मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.