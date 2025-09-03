AFG beat PAK: अफगाणिस्तानसमोर गुडघे टेकले अन् पाकिस्तानचा कर्णधार म्हणतो, आम्ही जिंकलो असतो, पण...

अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचा १८ धावांनी पराभव करून ट्वेंटी-२० तिरंगी मालिकेत दणदणीत विजय मिळवला.अफगाणिस्तानकडून सेदीकुल्लाह अटल (६४) आणि इब्राहिम झाद्रान (६५) यांनी अर्धशतक ठोकत १६९ धावांचा डोंगर उभा केला.पाकिस्तानकडून फहीम अश्रफने चार विकेट्स घेतल्या, पण इतर गोलंदाज प्रभाव पाडू शकले नाहीत..Captain Salman Agha reaction after Pakistan’s defeat against Afghanistan : अफगाणिस्तानने ट्वेंटी-२० तिरंगी मालिकेत पाकिस्तानवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. अफगाणिस्तानने विजयासाठी ठेवलेल्या १७० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला १५१ धावा करता आल्या. अफगाणिस्तानच्या फिरकीसमोर पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी गुडघे टेकले. हॅरीस रौफ व सुफियान मुकीम यांनी १०व्या विकेटसाठी ४० धावांची भागीदारी करताना संघर्ष दाखवला..आशिया चषक स्पर्धेच्या तयारीसाठी खेळल्या जात असलेल्या ट्वेंटी-२० मालिकेत पाकिस्तानचा हा पहिलाच पराभव ठरला. अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ५ बाद १६९ धावा केल्या. पाकिस्तानच्या फलंदाजाचा फॉर्म पाहता, त्यांच्यासाठी हे लक्ष्य काहीच नव्हते. पण, अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांनी कमाल करून दाखवली. राशिद खान, मोहम्मद नबी आणि नूर अहमद या फिरकीपटूंनी प्रत्येकी २, तर फझलहक फारूकीनेही दोन विकेट्स घेतल्या..Virat Kohli ला स्पेशल ट्रिटमेंट! थेट परदेशात फिटनेस टेस्ट, बाकीच्यांची बंगळुरूत; कोण पास, कोण फेल... ते वाचा.सेदीकुल्लाह अटल व इब्राहिम झाद्रान यांनी अर्धशतक झळकावून अफगाणिस्तानला सन्माजनक धावसंख्या गाठून दिली. अटलने ४५ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ६४ धावांची खेळी केली, तर झाद्रानने ४५ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारांसह ६५ धावा केल्या. पाकिस्तानच्या फहिम अश्रफने चार विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानकडून फलंदाजीत १०व्या क्रमांकावर आलेल्या हॅरिस रौफने सर्वाधिक ३४ धावा केल्या. त्याने १६ चेंडूंत ४ षटकारांसह या धावा केल्या. .पाकिस्तानकडून १० व्या किंवा ११ व्या क्रमांकावरील फलंदाजाने ट्वेंटी-२०त सर्वोत्तम खेळी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हॅरिस व सुफियान यांनी ४० धावांची भागीदारी केली आणि पाकिस्तानसाठी दहाव्या विकेटसाठीही ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी शोएब अख्तर व वाहब रियाझ यांनी २०१० मध्ये नाबाद ३१ धावा जोडल्या होत्या. .इतिहास घडतोय... निवृत्तीनंतर R Ashwin चं आणखी एक 'Bold' पाऊल, असा निर्णय घेणारा ठरणार पहिलाच भारतीय.पराभवानंतर कर्णधार सलमान आघा म्हणतो, १७० धावांचा पाठलाग करण्यासारखा होता. आमच्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली, परंतु फलंदाजांनी पटापट विकेट टाकल्या. आमचा चांगला खेळ सुरू होता, परंतु आम्ही मधल्या षटकांत बऱ्याच विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर पुनरागमन करणे अवघड झाले.अफगाणिस्तानच्या फिरकीपटूंनी चांगली गोलंदाजी केली. जर आम्ही त्या विकेट्स गमावल्या नसत्या तर सामन्याचा निकाल वेगळा लागला असता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.