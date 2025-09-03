Cricket

AFG beat PAK: अफगाणिस्तानसमोर गुडघे टेकले अन् पाकिस्तानचा कर्णधार म्हणतो, आम्ही जिंकलो असतो, पण...

Pakistan Collapse Against Afghan Spin: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचा १८ धावांनी पराभव करून ट्वेंटी-२० तिरंगी मालिकेत धक्का दिला. हा सामना पाकिस्तानसाठी लाजीरवाणा ठरला कारण एकवेळ विजय त्यांच्या हातात असल्यासारखे वाटत होते. पण मधल्या षटकांत गडी गमावल्यामुळे पाकिस्तानची स्वप्नं भंगली.
AFGHANISTAN BEAT PAKISTAN BY 18 RUNS IN T20I TRI SERIES
Swadesh Ghanekar
  • अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचा १८ धावांनी पराभव करून ट्वेंटी-२० तिरंगी मालिकेत दणदणीत विजय मिळवला.

  • अफगाणिस्तानकडून सेदीकुल्लाह अटल (६४) आणि इब्राहिम झाद्रान (६५) यांनी अर्धशतक ठोकत १६९ धावांचा डोंगर उभा केला.

  • पाकिस्तानकडून फहीम अश्रफने चार विकेट्स घेतल्या, पण इतर गोलंदाज प्रभाव पाडू शकले नाहीत.

Captain Salman Agha reaction after Pakistan’s defeat against Afghanistan : अफगाणिस्तानने ट्वेंटी-२० तिरंगी मालिकेत पाकिस्तानवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. अफगाणिस्तानने विजयासाठी ठेवलेल्या १७० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला १५१ धावा करता आल्या. अफगाणिस्तानच्या फिरकीसमोर पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी गुडघे टेकले. हॅरीस रौफ व सुफियान मुकीम यांनी १०व्या विकेटसाठी ४० धावांची भागीदारी करताना संघर्ष दाखवला.

