Asia Cup 2025 साठी निवड होताच रिंकू सिंग उतरला, पण २० वर्षांच्या गोलंदाजाकडूनच झाला क्लिनबोल्ड; पाहा Video

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात निवड झाल्यानंतर रिंकू सिंगने मंगळवारी संध्याकाळी मैदानात उतरला होता. रिंकू फलंदाजीला आला पण तो २० वर्षांच्या पर्व सिंगकडून क्लिनबोल्ड झाला. रिंकूच्या संघालाही पराभवाचा धक्का बसला..आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची मंगळवारी घोषणा करण्यात आली. या घोषणेपूर्वी रिंकू सिंगची बरीच चर्चा होती. त्याची संघात निवड होण्यावरच प्रश्नचिन्ह होते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दणक्यात सुरू करणाऱ्या रिंकू सिंगची कामगिरी केल्या वर्षभरात खालावलेली होती. त्यामुळे त्याच्या भारतीय संघातील स्थानावर प्रश्न उपस्थित होत होते. मात्र निवड समितीने त्याच्यावरील विश्वास कायम ठेवला असून ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आशिया कपसाठी त्याला भारतीय संघात स्थान दिले आहे..Asia Cup : मी श्रेयस, यशस्वीच्या जागी असतो तर संघासाठी खेळणं सोडून...; R Ashwin कडून गौतम गंभीर अन् अजित आगरकरचा समाचार...भारताच्या संघात स्थान मिळवल्यानंतर लगेचच मंगळवारी संध्याकाळी रिंकू क्रिकेटच्या मैदानात उतरला. सध्या उत्तर प्रदेश टी२० लीग स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत रिंकू मेरठ मावेरिक्स संघाचा कर्णधार म्हणून खेळत आहे. मंगळवारी मेरठ मावरिक्स संघाचा सामना लखनऊ फालकॉन्स संघाविरुद्ध झाला. या सामन्यात रिंकूच्या मेरठ संघाने प्रथम फलंदाजी केली. पण त्यांची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. सलामीवीर अक्षय दुबे १ धावेवरच बाद झाला. तसेच स्वस्तिक चिकारा ३२ धावा करून माघारी परतला. त्यामुळे रिंकू सिंग चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला..रिंकू आणि माधव कौशिक डाव पुढे नेत होते. पण कौशिकला २० वर्षांच्या पर्व सिंगने २५ धावांवर बाद केले. त्यानंतर रितुराज शर्मा (५) आणि रितिक वत्स देखील (१५) स्वस्तात माघारी परतले. त्यामुळे रिंकूकडून सर्वांना अपेक्षा होत्या. मात्र १५ व्या षटकात त्यालाही पर्व सिंगनेच सुरेख चेंडू टाकून क्लिन बोल्ड केले. रिंकू १९ चेंडूत २३ धावा करूनच माघारी परतला. तरी नंतर झिशान अन्सारी (२२) आणि यश गर्ग (२२) यांच्या योगदानामुळे मेरठने २० षटकात ८ बाद १५० धावा केल्या.लखनऊकडून पर्व सिंग आणि कर्णधार विपराज निगम यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच किशन कुमार, अक्षत पांडे, अक्षू बाजवा आणि करण चौधरी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यानंतर १५१ धावांचा पाठलाग लखनऊने १८.३ षटकात ५ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला आणि ५ विकेट्सने सामना जिंकला. त्यांच्याकडून आराध्य यादवने सर्वाधिक ६२ धावांची खेळी केली, तर मोहम्मद सैफनेही ५५ धावांची अर्धशतकी खेळी कली. त्यामुळे लखनऊला हा विजय मिळवणं सोपं झालं..'हा संघ Asia Cup जिंकू शकतो, पण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याची क्षमता नाही...'; माजी खेळाडूने निवड समितीला दाखवला आरसा.मेरठकडून गोलंदाजी करताना यश गर्गने चांगली कामगिरी केली होती. त्याने ३ विकेट्स घेतल्या. विजय कुमारने २ विकेट्स घेतल्या. रिंकूनेही २ षटके गोलंदाजी केली. पण त्याला विकेट घेता आली नाही. त्याने १६ धावा खर्च केल्या..FAQs१. आशिया कप २०२५ साठी रिंकू सिंगची निवड झाली का?होय, रिंकू सिंगची भारतीय संघात निवड करण्यात आली आहे.२. रिंकू सिंगची मागील वर्षभरातील कामगिरी कशी होती?रिंकू सिंगचा फॉर्म खालावलेला असून सातत्याने धावा करण्यात तो अपयशी ठरला आहे.३. आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघातील निवडीनंतर रिंकू सिंगने कोणत्या स्पर्धेत भाग घेतला?आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघातील निवडीनंतर रिंकू सिंग उत्तर प्रदेश टी२० लीगमध्ये मेरठ मावेरिक्स संघाकडून खेळण्यासाठी उतरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.