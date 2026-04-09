PSL 2026: अपमानाचे घोट गिळत, बाबर आझम पेटला, १२ चेंडूंत कुटल्या ५२ धावा; मेंडिसचे शतक अन् समदच्या ३३३ च्या स्ट्राईक रेटने धावा...

Babar Azam Silences Critics With Explosive Knock: विराट कोहलीसोबत तुलना तर होतेय, पण तशी दर्जेदार कामगिरी करता येत नसल्याने निराश झालेल्या बाबर आझमने पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये दमदार कामगिरी केली. पेशावर झालमी संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या बाबरने १७० च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी केली. त्याला कुसल मेंडिस व अब्दुल समद यांनी आक्रमक खेळ करताना कराची किंग्सविरुद्ध २४६ धावांचा डोंगर उभा केला. .प्रथम फलंदाजीला आलेल्या पेशावरचा सलामीवीर मोहम्मद हॅरिस भोपळ्यावर माघारी परतला. पण, बाबर आणि कुसल यांनी १९१ धावांची भागीदारी केली. मेंडिसने ५२ चेंडूंत १४ चौकार व ४ षटकारांसह १०९ धावांची आक्रमक खेळी करताना कराचीच्या गोलंदाजांना रडकुंडीला आणले. दुसऱ्या बाजूने बाबरनेही चांगली फटकेबाजी केली. त्याने ४१ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह नाबाद ८७ धावा केल्या..पण, सामन्यात खरी रंगत अब्दुल समदने आणली, त्याने १२ चेंडूंत ४० धावांची नाबाद खेळी करताना ३ चौकार व ४ षटकार खेचले. त्याच्या या फटकेबाजीमुळे पेशावरने ३ बाद २४६ धावा केल्या. कराचीच्या अब्बास आफ्रिदीने दोन विकेट्स घेतल्या. खुशदील शाहने एक बळी टिपला..कराची किंग्सचने दोन्ही सलामीवीर शून्यावर बाद झाले. कर्णधार डेव्हिड वॉर्नर गोल्डन डकवर माघारी परतला, त्याला शोरिफूल इस्लामने झेलबाद केले. मुहम्मद वसीनेही ३ चेंडूंत शून्य धावा केल्या, तेच इफ्तिखार अहमदने तिसरा धक्का देताना सलमान आघाला ( ५) पायचीत केले. कराचीने ८ धावांत ३ विकेट्स गमावल्या. नाहिद राणाने कॉट अँड बोल्ड करताना साद बैगला ( १४) बाद केले आणि हे वृत्त लिहिले तेव्हा कराचीच्या ६.३ षटकांत ४ बाद ३५ धावा झाल्या होत्या..बाबर आझमने ३५० ट्वेंटी-२० सामन्यांत ११ शतकं व ९८ अर्धशतकांसह ११९८७ धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी ४१.९१ अशी चांगली आहे, पण त्याचा स्ट्राईक रेट १२८.२९ असा कमी झाला आहे.