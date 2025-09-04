Cricket

R Ashwin नंतर आणखी एक फिरकीपटू निवृत्त! ८ वर्ष टीम इंडियात पुनरागमनाची वाट पाहिली, अखेर निर्णय घेतलाच...

Amit Mishra retirement : भारतीय क्रिकेटमधील आणखी एक अनुभवी फिरकीपटू अखेर निवृत्त झाला आहे. आर. अश्विनच्या निवृत्तीनंतर आता लेगस्पिनर अमित मिश्रा यांनी सर्व प्रकारच्या क्रिकेटला निरोप दिला आहे.
Amit Mishra retires from cricket

Amit Mishra retires from cricket

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • आर. अश्विननंतर भारताचा अनुभवी फिरकीपटू अमित मिश्रा यानेही सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.

  • मिश्रा भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना २०१७ मध्ये खेळला होता आणि त्याची क्रिकेट कारकीर्द २५ वर्षांची राहिली आहे.

  • त्याने २२ कसोटी, ३६ वन डे आणि १० ट्वेंटी-२० सामन्यांत एकूण १५६ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Amit Mishra retires from cricket : आर अश्विनने सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर एक पोकळी निर्माण झाली असताना आणखी एका फिरकीपटूने निवृत्ती जाहीर केली आहे. भारताचा अनुभवी फिरकीपटू अमित मिश्रा याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. तो भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना २०१७ मध्ये खेळला होता आणि २५ वर्षांची त्याची क्रिकेट कारकीर्द राहिली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
team india players
Team India Squad
cricket news today
Amit Mishra retirement

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com