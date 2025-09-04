R Ashwin नंतर आणखी एक फिरकीपटू निवृत्त! ८ वर्ष टीम इंडियात पुनरागमनाची वाट पाहिली, अखेर निर्णय घेतलाच...

आर. अश्विननंतर भारताचा अनुभवी फिरकीपटू अमित मिश्रा यानेही सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.मिश्रा भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना २०१७ मध्ये खेळला होता आणि त्याची क्रिकेट कारकीर्द २५ वर्षांची राहिली आहे.त्याने २२ कसोटी, ३६ वन डे आणि १० ट्वेंटी-२० सामन्यांत एकूण १५६ विकेट्स घेतल्या आहेत. .Amit Mishra retires from cricket : आर अश्विनने सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर एक पोकळी निर्माण झाली असताना आणखी एका फिरकीपटूने निवृत्ती जाहीर केली आहे. भारताचा अनुभवी फिरकीपटू अमित मिश्रा याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. तो भारताकडून शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना २०१७ मध्ये खेळला होता आणि २५ वर्षांची त्याची क्रिकेट कारकीर्द राहिली आहे. .अमित मिश्राने भारताचे तिन्ही फॉरमॅटमध्ये प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने २२ कसोटी, ३६ वन डे आणि १० ट्वेंटी-२० सामन्यांत १५६ विकेट्स घेतल्या आहेत. आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी फिरकीपटूंपैकी तो एक आहे. त्याने १६२ सामन्यांत १७४ विकेट्स घेतल्या आहेत. .Duleep Trophy 2025: यशस्वी जैस्वालने निराश केले, ऋतुराज गायकवाडने दमदार अर्धशतक झळकावले; सावरला संघाचा डाव.गुरुवारी आपल्या निवृत्तीचा निर्णय जाहीर करताना अमित मिश्राने सांगितले की, वारंवार होणाऱ्या दुखापती आणि युवा खेळाडूंना मोठ्या व्यासपीठावर संधी मिळावी, या दोन गोष्टींमुळे हा निर्णय घेतला आहे..तो म्हणाला, “गेल्या २५ वर्षांचा माझा क्रिकेट प्रवास अविस्मरणीय ठरला आहे. बीसीसीआय, प्रशासक, हरयाना क्रिकेट संघटना, सपोर्ट स्टाफ, माझे सहकारी आणि माझ्या कुटुंबियांचे मी मनापासून आभार मानतो. या प्रवासात त्यांनी मला सदैव साथ दिली.” .BREAKING : शिखर धवनला ED ची नोटीस, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात होणार चौकशी; नेमकं प्रकरण काय?.तो पुढे म्हणाला, “माझ्या खेळादरम्यान चाहत्यांनी दिलेला अपार प्रेम आणि पाठिंबा हा माझ्यासाठी नेहमीच खास राहिला आहे. क्रिकेटने मला असंख्य आठवणी आणि मौल्यवान धडे दिले. मैदानावर घालवलेला प्रत्येक क्षण हा मी आयुष्यभर जपून ठेवणार आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.